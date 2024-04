La Justicia europea deniega el registro de la marca 'Pablo Escobar' en la UE

El símbolo distintivo de Pablo Escobar no puede registrarse como marca en la UE. Así lo han determinado los jueces de Luxemburgo, que han avalado la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual (EUIPO, por sus siglas en inglés) que rechazó el registro de 'Pablo Escobar' al entender que se trataría de una marca “contraria al orden público y a las buenas costumbres”.

El Tribunal General da la razón al organismo administrativo basándose en la percepción que el público español (usado como base porque tiene un mayor conocimiento del personaje por la histórica vinculación con Colombia) tiene del capo de la droga, cuya fama despuntó hace unos años por la serie de Netflix.

“La EUIPO podía basar su apreciación en la percepción de los españoles razonables, con umbrales medios de sensibilidad y tolerancia y que comparten los valores indivisibles y universales en los que se basa la Unión (la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la solidaridad, los principios de la democracia y del Estado de Derecho y el derecho a la vida y a la integridad física)”, explica en un comunicado.

“La EUIPO estimó correctamente que esas personas asocian el nombre de Pablo Escobar con el tráfico de drogas y con el narcoterrorismo, así como con los crímenes y el sufrimiento derivados de ellos, más que con sus posibles buenas obras a favor de los pobres en Colombia. Por lo tanto, según el Tribunal General, la marca será percibida como contraria a los valores y a las normas morales fundamentales imperantes en la sociedad española”, agrega.

Los jueces de Luxemburgo rechazan así la impugnación presentada por la sociedad Escobar Inc., que tiene su sede en Puerto Rico (Estados Unidos), aunque podrán presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE. En primera instancia, no obstante, la justicia europea considera que no se ha vulnerado la presunción de inocencia del capo del cártel de Medellín porque en España se le percibe como un “símbolo de la delincuencia organizada, responsable de numerosos delitos”.