La CNMV alerta sobre una veintena de 'chiringuitos financieros' en Reino Unido, Italia y Luxemburgo

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre una veintena de entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello en Reino Unido, Italia y Luxemburgo.

En concreto, la FCA británica ha avisado sobre las sociedades UK Bonds Club, Property Investor Expert, UK Gilts Community, UK Fixed Bonds Community, UK North Bonds, Renewable Energy Investor, Premier Bonds, Prime Investments, My Disrepair Claim, Atlas Global Recovery Solutions y Traderia. También ha advertido sobre la entidad clon ICS Claims, que no tiene vinculación con la autorizada ICS Hire Limited.

Por su parte, el supervisor luxemburgués ha advertido sobre dos entidades no autorizadas: Infinity Trust Management (itm-eu.com) y Royal Banc (royalbanc.io).

En cuanto a la Consob italiana, dicho organismo ha ordenado a los operadores de Internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas, como son Richemontson (richemontson.cc), Globalix Ltd (globalixs.com), Astrica Ltd (market4fx.com), Tradixa Ltd (tradi-xa.com) y Mycapital (mycapital.cc).

La CNMV recuerda que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en su web, mientras que las de fuera del ámbito europeo están recogidas en la web del Iosco.