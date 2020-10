La industria eólica de la UE proyecta 450.000 empleos en 2030 si se acelera la transición

Bruselas, 16 oct (EFE).- La industria de la energía eólica publicó este viernes una análisis sectorial con proyecciones de futuro en el que asegura que se podrían crear 450.000 nuevos empleos para 2030 si la Unión Europea (UE) acelera la transición para descarbonizar su economía.

En el escenario más optimista, la patronal Wind Europe cree que la eólica podría llegar a 397 gigavatios de generación instalada, frente a la capacidad actual de 205 GW, de los que 15,4 se añadieron el pasado ejercicio.

Se duplicaría así el número de nuevos empleos en esa industria, con 450.000 puestos más sobre los 300.000 actuales, el 75 % relacionados con turbinas terrestres y el 25 % en alta mar.

"Pero tal como estamos, los Planes de Energía y Clima (de los Estados miembros) no cumplirán con esto. No dan suficiente visibilidad sobre cuándo y cómo los gobiernos subastarán nuevos parques eólicos. Y no logran simplificar el proceso de obtención de permisos para parques eólicos", señala la asociación europea dedicada a promover la energía eólica.

Si las instituciones comunitarias y los Gobiernos europeos "no implementan los cambios necesarios", dice el informe, se llegaría sólo a 325 gigavatios y 282.000 empleos, es decir, 20.000 puestos menos que en la actualidad.

El informe señala que la energía eólica aportó 37.000 millones de euros al PIB de la Unión Europea en 2019 y contribuyó con 5.000 millones de euros a las distintas arcas públicas europeas.

Por cada gigavatio de energía eólica instalado, la economía recibe 2.100 millones de euros en valor añadido, según Wind Europe, que estima que la industria comunitaria, con 248 fábricas de componentes en Europa, representa actualmente el 42 % del mercado mundial.

Dinamarca (48 %) es el primer país de la UE y Estados asociados en generación eólica en términos relativos, seguido de Irlanda (33 %), Portugal (27 %), Alemania (26 %), Reino Unido (22 %) y España (21 %) en un índice que cierran Letonia (2 %), Hungría (2 %), Chequia (1 %) junto a Suiza, Eslovenia y Eslovaquia, los tres con 0 %, según datos de 2019.

El análisis de Wind Europe se hizo público un día después de que los líderes de la UE acordaran acelerar el ritmo de la reducción de emisiones de CO2 para 2030 pero sin fijar aún un objetivo, después de que la Comisión Europea haya propuesto recortarlas un en un 55 % respecto a los niveles de 1990 frente al objetivo actual del 40 % y la Eurocámara reclame un 60 %.