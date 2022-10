Lo que ‘La La Land’, ‘Gilda’ y ‘Charlie y la fábrica de chocolate’ pueden enseñarnos sobre economía

A lo mejor ha visto 'Gilda', pero no ha caído en que el clásico protagonizado por Rita Hayworth “habla sobre patentes, colusión de empresas y arreglo de precios”. También de cárteles y manipulaciones del mercado. “Toda la trama de cine negro de la película es económica”, destaca el doctor en Economía Santiago Sánchez-Pages, profesor en el prestigioso King's College de Londres, que lanzará en unos días una nueva temporada de su podcast 'Capital y Trabajo'. El proyecto analiza temas económicos a través del cine, a veces con películas evidentes por sus tramas, pero en otras ocasiones descifrando lecturas que pasan más inadvertidas.

'En los márgenes', un drama sobre desahucios tan honesto como doloroso

Saber más

“La economía está en cualquier película”, defiende Santiago Sánchez-Pages. En 'El Lobo de Wall Street' y 'La gran apuesta', claro, pero también en “La La Land', 'Charlie y la fábrica de chocolate' y la reciente 'Cinco Lobitos', sostiene. Es una de las premisas de su proyecto radiofónico: que la economía está más presente de lo que mucha gente cree, que es más cercana y ”menos aburrida“ de lo que a veces parece, y el profesor pretende demostrarlo a través del cine.

“Porque la economía no es solo el dinero y la bolsa. La economía va sobre las decisiones que tomamos, tanto las personas como los países, para intentar ser lo más felices o prósperos posibles dentro de las limitaciones que nos encontramos”, argumenta el docente, especializado en Microeconomía y en Economía del Comportamiento.

Así, 'La La Land' aborda una relación amorosa, pero también “tienes dos personajes que se pasan toda la película pensando qué es lo mejor para ellos: si buscar su trabajo soñado, de pianista o de actriz, o si continuar con empleos precarios y no vocacionales”. Porque por el camino hay que pagar las facturas. Y ese tipo de decisiones cotidianas marcan nuestras vidas y, a veces, las relaciones amorosas, como en la película de Ryan Gosling y Emma Stone. “Y son economía”, insiste el docente.

La nueva temporada de 'Capital y Trabajo' se inicia el próximo 2 de noviembre y, como ya ocurrió en la cuarta edición, mantiene un formato en el que Santiago Sánchez-Page conversa con economistas invitados de gran currículum, como Olga Cantó, Juan Luis Jiménez, Ignacio Conde Ruiz y Lídia Brun, entre otros.

¿Quién dijo que la economía es aburrida? ¡Ya mismo regresa Capital y Trabajo! Nuevos episodios a partir del próximo miércoles en los que conversaré con estupendos economistas sobre una película de su elección.



Aquí la programación del podcast y dónde ver las películas --> pic.twitter.com/zWinwocDMR — Santi Sanchez-Pages (@sanpages) 26 de octubre de 2022

Entre los temas que tratarán, figuran la pobreza heredada y la transmisión intergeneracional de oportunidades (con 'HillBilly, Una Elegia Rural'), los procesos descolonizadores y el desarrollo económico ('Queimada') y las diferencias norte y sur y la organización de las administraciones públicas (a través de 'Un italiano en Noruega').

Tesoros económicos ocultos

El podcast nació durante la pandemia, explica el docente universitario, como una derivada de un libro que publicó en 2019, 'Capital y Trabajo. 50 películas esenciales sobre (la) economía', de la Editorial UOC. “Era muy complicado elegir 50 esenciales, porque tenía que saber las no esenciales. Perdí la cuenta, pero vería unas 300 películas más o menos”, recuerda.

Las películas analizadas, entre el libro y ahora los capítulos radiofónicos que han cobrado una vida autónoma, pueden tratar la economía de forma directa, pero también de manera tangencial o a veces casi oculta. “La verdad que me gusta mucho sorprender a la gente con películas que piensan que no tienen ninguna relación con la economía”, reconoce.

Le ocurrió a él mismo con Gilda. “La vi hace muchos años y me encantó, pero hasta que no me lo dijeron no me había dado cuenta de que la película también habla sobre patentes, competencia y regulación de mercados”, reconoce. “Que los mercados funcionen, que las empresas no se pongan de acuerdo y hagan prácticas anticompetitivas es algo muy importante que afecta mucho al bienestar de los ciudadanos y no se le suele prestar mucha atención. Así que me hace mucha ilusión abordar este tema con Juan Luis Jiménez, que sabe muchísimo del tema, conoce muchos casos de carteles de todos los tipos y cómo las autoridades de competencia no funcionan tan bien como deberían”.

O filmes como 'Charlie y la fábrica de chocolate', de Tim Burton, en la que Santiago Sánchez-Pages descifra casi tantas tramas económicas como personajes. “La película habla por ejemplo de desarrollo tecnológico y de lo que llamamos 'equilibrio general', cuando un mercado tiene efectos en otros mercados. Porque los chocolates de Willy Wonka tienen tanto éxito que los niños comen mucho chocolate y entonces hay más demanda para pasta de dientes y servicios dentales. Así que la empresa donde trabaja el padre de Charlie se puede permitir comprar un robot que enrosca las tapas de los de los tubos de empaste y el hombre se queda sin trabajo. Ahí tienes la automatización”, explica el profesor. “También refleja que no existe un Estado del Bienestar ni reciclaje para esos trabajadores que se quedan sin empleo”, añade.

La magia del cine también puede ser la docencia

Abrir la economía a más gente también es otra derivada que impulsa al profesor. Al ver 'En los Márgenes' de Juan Diego Botto y Olga Rodríguez es inevitable trasladarse a lo peor de la crisis financiera, a las escenas de desahucios y a la pobreza en la que cayeron muchas familias tras la pérdida de sus empleos. La economía retratada por el séptimo arte interpela al espectador de una manera muy distinta a cómo lo hace un reportaje o una clase de Economía en la universidad, un poder que celebra Sánchez-Pages.

“La película Aguas oscuras, de Mark Ruffalo, o la de Erin Brockovich, de Julia Roberts, hablan sobre la polución y en concreto sobre la responsabilidad de las empresas en ello. Están abordando un concepto de microeconomía que yo llevo enseñando desde hace 20 años, que son las externalidades negativas, y estoy seguro que esas películas han hecho mucho más por enseñar ese concepto que todas mis clases juntas en ese tiempo”, considera.

Tanto con el podcast, en el que suele abordar películas bastante accesibles para facilitar su visionado, así como a través del libro, Santiago Sánchez-Pages busca nuevas vías de hacer llegar la economía al público general. “Al final del libro hay como un cineclub, que incluye diez películas sobre temas diferentes, porque la idea también es un poco abrir la economía como recurso docente también a los institutos”, explica.

En cualquier caso, el proyecto pretende dar lugar a la reflexión y al disfrute del cine desde una nueva perspectiva. “Mucha gente me ha dicho, tanto con el libro como con el podcast, que ya no van a ver las películas igual, como las veían antes. O que las vuelven a ver y lo hacen de una manera completamente distinta”. Desde entonces, también ven economía por todas partes.