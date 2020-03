Los ministros de Finanzas de la UE prometen "hacer lo necesario" ante el coronavirus pero acuerdan acciones limitadas tras 6 horas de reunión

"Haremos lo que haga falta", ha dicho Mário Centeno, presidente del Eurogrupo, rememorando las palabras de otro Mario, Draghi, cuando era presidente del Banco Central Europeo. Pero Centeno, después de dos Eurogrupos convocados al calor de la crisis creciente del coronavirus, sigue empleando el futuro en sus palabras.

"Tomaremos cualquier acción política coordinada y decisiva que sea necesaria, incluidas medidas fiscales, para apoyar el crecimiento y el empleo", ha dicho Centeno, minutos después de que Emmanuel Macron decretara el cierre de Francia durante 15 días, al igual que han hecho casi todos los países de la UE.

Los ministros de Finanzas de la UE, después de seis horas de reunión por videoconferencia, no han llegado a más que a anunciar medidas fiscales por valor del 1% del PIB y liquidez del 10% del PIB, que consisten en paquetes de garantía pública y pagos de impuestos diferidos. "Estas cifras podrían ser mucho mayores en el futuro", ha dicho Centeno.

El apoyo fiscal del 1% del PIB, en promedio, para 2020 para apoyar la economía, además del impacto de los estabilizadores automáticos, que deberían funcionar por completo, es decir, el pago por seguro de desempleo. Eso supone 164 mil millones de euros en toda la UE. Para España, la cifra serían unos 12.000 millones de euros en medidas fiscales.

A esto se añadirían las medidas de liquidez, es decir préstamos y avales de al menos 10% del PIB: garantía pública y pagos de impuestos diferidos. Para España eso supondría hasta 120.000 millones de euros en préstamos y garantías.

Lo que no han hecho los ministros en la reunión, según han comunicado en la rueda de prensa, ha sido pedir al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que abra la caja del rescate. El MEDE tiene una capacidad de prestar de hasta 410.000 millones de euros, que mantiene bajo llave su presidente, Klaus Regling. De momento ningún país tiene dificultades para financiarse en los mercados.

Centeno ha dicho que el papel expansivo del MEDE "no fue discutido" por los ministros de Finanzas, aunque ha dicho no hay nada descartable.

España se acoge a la flexibilidad de Bruselas

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha explicado antes del inicio del Eurogrupo, la reunión de ministros de Finanzas de la eurozona, que el Gobierno "hará todo lo que haga falta para paliar la situación, con una respuesta contundente desde el punto de vista social".

Calviño ha confirmado que este martes el Consejo de Ministros aprobará un nuevo paquete de medidas "que persigue unos determinados objetivos: flexibilidad para afrontar la situación excepcional y transitoria; para mantener al máximo el empleo; dar garantías de liquidez a la economía; y proteger a los trabajadores y autónomos. Un paquete que persigue evitar que el impacto en la economía se vuelva estructural y se alargue en el tiempo cuando la crisis sanitaria quede atrás".

España, según Calviño, y en contra de lo que fuentes de su ministerio trasladaron la pasada semana, "está alineada con los principales países europeos". "Apoyaremos recursos disponibles, llamaremos a una respuesta similar en este contexto extraordinario para apoyar a los trabajadores, autónomos, familias, empresas, con una respuesta económica y social".

"La Comisión Europea anunció el viernes que se ponían en marcha los márgenes de flexibilidad, y es una situación que no hay que pedir, ya está explicado que se va a hacer. Confirmaremos el apoyo de esa posición de la Comisión Europea", ha dicho Calviño: "Mantenemos a las autoridades comunitarias informadas, hemos enviado una carta con las medidas del jueves y esta tarde informaré del segundo paquete de medidas cuyo objetivos es atajar la crisis sanitaria, de salud pública, y que el impacto económico no vaya más allá del período de excepcionalidad, que no perdure en el tiempo".

El Eurogrupo ha saludado esa decisión de flexibilidad de la Comisión Europea, que consiste en que los efectos presupuestarios de las medidas fiscales acordadas se excluirán al evaluar el cumplimiento de las normas, objetivos y requisitos fiscales de la UE. Esto incluye las medidas para tratar la pandemia, garantizar el apoyo de liquidez a las empresas y sectores, y proteger los empleos e ingresos de los trabajadores afectados.