Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

13:12 h

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha comunicado este lunes 513 nuevos positivos por coronavirus, el 8,3% del total de pruebas realizadas este domingo. Es habitual que haya un descenso cada arranque de semana por el menor volumen de pruebas en domingo, aunque la comparativa con el lunes pasado no es favorable: hubo 409 casos y un 6,9% de positivos. El R0 continúa tras el fin de semana por debajo de 1 -mide los casos derivados de cada positivo y ello indica que la pandemia no está en expansión- aunque es cierto que se encuentra en 0,97 y no termina de bajar con claridad.

No obstante, el indicador más preocupante para la Sanidad vasca en estos momentos es el crecimiento de hospitalizados, que ya son 329 tras 111 ingresos en el fin de semana. Es el tope en la segunda ola, como también lo es la cifra de 49 personas críticas en la UCI. Se desconoce el número de fallecidos.

Lo cuenta Iker Rioja Andueza.