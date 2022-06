Por qué no se “maquilla” el paro como dice Feijóo: los fijos discontinuos no son desempleados ni ahora ni con el PP

Desde que la reforma laboral ha reducido el trabajo temporal e incrementado el indefinido, el Partido Popular está insistiendo en desmerecer las cifras de empleo. Entre sus argumentos: que el Gobierno está “maquillando” las estadísticas del paro. En este último punto insistía este jueves el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, las estadísticas de Trabajo y de la Seguridad Social –esas que supuestamente “maquillan” e invisibilizan a parados– no han cambiado. Los fijos discontinuos que están inactivos no figuran como parados en el SEPE, aunque sí pueden hacerlo en determinados casos en la EPA del INE, de la misma manera que sucedía durante los mandatos del PP.

Los fijos discontinuos son trabajadores indefinidos en actividades intermitentes, que no tienen trabajo todo el año. Por ejemplo, trabajos ligados al curso escolar, a temporadas agrícolas, a actividades turísticas, etc. Cuando hay actividad, los fijos discontinuos tienen sus contratos activos y aparecen en las estadísticas de afiliación de la Seguridad Social como “ocupados”. Es decir, como trabajadores afiliados con empleo.

Si no hay trabajo, las compañías suspenden los contratos de estos empleados hasta que vuelva a haberlo y les activan en lo que se conoce como “llamamiento”. Durante la época de inactividad, los fijos discontinuos no aparecen como trabajadores afiliados “ocupados” en la estadística de la Seguridad Social, recordaban este jueves en el Ministerio de José Luis Escrivá.

Y ¿cómo computan en las estadísticas del Ministerio de Trabajo, que es quien mide el paro registrado? No se incluyen como parados registrados por el SEPE, aunque en ocasiones puedan estar cobrando una prestación por desempleo, como tampoco se hacía en la época en que gobernaba el PP.

Los parados para el SEPE son personas sin empleo y en búsqueda activa de trabajo. Los fijos discontinuos que están suspendidos a la espera del llamamiento computan dentro de la categoría de “demandantes no ocupados” (DENOS), explican en el Ministerio de Trabajo. Sin ningún cambio, al igual que lo hacían en las décadas anteriores, como recordó en el Congreso la vicepresidenta Yolanda Díaz.

En la estadística de la EPA sí pueden aparecen en ocasiones como parados, como explica el responsable de comunicación del INE en este hilo de Twitter.

Breve hilo para aclarar como recoge la EPA del #INE los fijos discontinuos

Primero, os recuerdo que la metodología EPA sigue la establecida por la Organización Internacional del Trabajo y las directrices de EUROSTAT en virtud de los reglamentos que la regulan — Donald 📊📈📰 (@donald_dpm) 3 de junio de 2022

La Encuesta de Población Activa del INE mide el desempleo de forma distinta y, una vez detecta a un fijo discontinuo que no está trabajando le considera 'no ocupado'. Y a partir de ahí, le cataloga como ‘parado’ o ‘inactivo’ “en función de las respuestas a las preguntas EPA sobre búsqueda activa de empleo y sobre disponibilidad para incorporarse a un trabajo en caso de encontrarlo”.

De nuevo, el procedimiento estadístico del INE se mantiene, no se ha cambiado por parte del Gobierno tras la reforma laboral.

No todos los fijos discontinuos inactivos están sin trabajar

Pero más allá de que no se haya modificado la estadística sobre cómo se computan los fijos discontinuos, ni siquiera son rigurosos los argumentos de Feijóo que intentan computar como parados a todos los fijos discontinuos sin actividad.

“Cuando ya se maquilla la estadística, es muy difícil hacer la comparación”, afirmó ayer Alberto Nuñez Feijóo después de que el paro bajara por primera vez en 14 años de los tres millones de personas. El presidente del PP cifró en “más de 500.750 parados que no computan en el paro porque se les llama ahora fijo discontinuo”.

Sin embargo, no siempre un fijo discontinuo con el contrato suspendido está sin trabajar. Puede estar empleado mientras en otra compañía a la espera de que su empresa le haga el llamamiento, algo que sucede en muchos casos. Por lo que no se puede inferir automáticamente que todo fijos discontinuos estén “parados” en la etapa de inactividad, como desliza Feijóo.

Como tampoco toda persona que esté sin trabajar tras la finalización de un contrato temporal aparece como parada automáticamente en el SEPE, como parece sugerir el líder del PP. Para que aparezca como tal en las estadísticas de paro registrado, esta persona debe haberse inscrito como demandante activa de empleo en los servicios públicos de empleo, algo que no siempre sucede en la finalización de un contrato de manera inmediata.

La premisa del “cambio de nombre” es falsa

Las palabras de Feijóo del “maquillaje” van de la mano de otro argumento del PP para desmercer el aumento del empleo indefinido tras la reforma laboral, que el político gallego menciona también en la entrevista: la falsa premisa de que los fijos discontinuos son contratos temporales “con otro nombre”. “Aquello que era temporal ahora se llama fijo discontinuo”, apuntó Feijóo.

Los fijos discontinuos se han disparado con la reforma laboral porque es una de las modalidades que ha impulsado el Gobierno para dar estabilidad a trabajadores hasta ahora temporales. En concreto, a aquellos de actividades y trabajos por temporadas y de campañas, en los que hay empleo solo en determinadas épocas del año.

Así, los fijos discontinuos están englobando a empleados que hasta la fecha rotaban con contratos temporales, como Carmen en un hotel de Baleares, pero eso no quiere decir que sus nuevos contratos sean temporales. No son un mero “cambio de nombre”, como insiste el PP y su presidente, con el aumento de derechos laborales de estos empleados a los del resto de contratos indefinidos, como el reconocimiento de la antigüedad y la indemnización por despido en caso de que la empresa no quiera llamarlos en la siguiente temporada o campaña de actividad.

Dado que el procedimiento para medir los parados y los fijos discontinuos no ha cambiado, lo que al presidente del PP le parece un “maquillaje” para invisibilizar a personas paradas ya se hacía durante el mandato de su partido al frente del país. Lo único que ha cambiado realmente es que ahora se ha disparado su uso, al impulsar la reforma laboral esta modalidad indefinida para permitir que se suscriba en más situaciones de trabajo intermitente.

En cualquier caso, expertos en el mercado laboral como Raül Segarra y la catedrática Sara de la Rica, consideran que ahora que los fijos discontinuos se están multiplicando, sería conveniente tener más información y transparencia estadística sobre su situación laboral. Por ello consideran que al Gobierno podría ampliar la información sobre este colectivo en momentos de inactividad y desagregarlos dentro de los “demandantes no ocupados”.