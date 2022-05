Pepco, el 'Primark' de origen polaco, busca su hueco en España con tiendas en centros comerciales

Una estrategia muy similar a la que siguió Primark hasta 2015, el año en el que abrió su megatienda en la Gran Vía madrileña y cambió su modelo de negocio, hasta entonces ligado a los establecimientos en los centros comerciales, sobre todo, situados en los núcleos de población de las afueras de las grandes ciudades.

Ese es el mismo camino que ahora está recorriendo Pepco, una cadena de prendas textiles y artículos para el hogar que, en solo unos meses, ha superado los 40 establecimientos en España y que basa su estrategia comercial en el 'low cost'.

Y no es el único nexo o similitud entre ambas compañías. Primark forma parte de un conglomerado empresarial que no está solo ligado al textil. Su matriz es Associated British Foods (ABF), un gigante británico del mundo de la alimentación que, por ejemplo, en España es dueño de Azucarera.

Una estructura empresarial que va de Polonia a Sudáfrica

Pepco también forma parte de una amplia estructura empresarial que funciona como paraguas y donde caben otros negocios, como los colchones. La cadena nació en Polonia hace apenas dos décadas y es allí donde tiene su sede, en la localidad de Poznań.

Por encima de la marca está otra sociedad llamada Pepco Group. Se trata de una compañía cotizada, que ingresó más de 4.000 millones de euros en 2021, y que integra no solo a la cadena que le da nombre sino también a otras dos marcas que operan en el gran consumo de bajo precio. Por un lado, Poundland, en el Reino Unido. Por otro, el negocio similar que mantiene dentro de la Unión Europea, Dealz. Una enseña enfocada en la venta de productos de alimentación, bebidas y droguería, donde la mayoría de artículos se comercializa a un precio de 1,50 euros. En Reino Unido, Poundland vende los productos a una libra.

Pero ahí no acaba su estructura: por encima de Pepco Group está Pepkor SA, un conglomerado minorista de Sudáfrica; y Steinhoff, que también tiene su sede en ese mismo país. Esta última no solo opera en Europa y en su mercado doméstico; también en Estados Unidos, aunque con un negocio diferente. Allí tiene Mattress Firm, especializado en colchones. Mientras, en Australia, el grupo sudafricano está enfocado en los muebles y la decoración a través de la marca Greenlit Brands.

Busca crecer en el Oeste de Europa

Con toda esta estructura a sus espaldas, Pepco comenzó en 2021 su desarrollo en España y su avance por el Oeste de la Unión Europea. Al cierre de ese ejercicio, contaba con 2.377 tiendas en 11 mercados europeos. Y ha definido sus próximos pasos: Portugal, Francia, Alemania y Grecia, según desglosa en una presentación a inversores.

Su impulso por pisar el acelerador queda patente en esa misma presentación, realizada al mercado a mediados del pasado mes de marzo. Actualmente, Pepco Group suma 3.500 tiendas en Europa, de las que un millar corresponden al dúo de enseñas Dealz-Poundland. Asegura que, de cara a la próxima década, tiene identificadas oportunidades para abrir más de 11.000 tiendas en los mercados objetivo. Como comparación, aunque nos sean negocios similares, Inditex tiene más de 6.400 tiendas entre todos los mercados en los que opera; Primark se ha fijado la meta de llegar a 530 establecimientos en el año 2026.

En esa misma presentación sobre su modelo de tiendas, Pepco asegura que en los mercados de Europa Occidental persigue incrementar el peso del negocio de bajo coste al 20% y ve potencial para elevar esa cifra.

También indica que esos países suman una población de más de 420 millones de personas con una polarización entre niveles de ingresos. Al margen de esos planes, también reconoce que la guerra en Ucrania puede tener impacto en su negocio y en la cadena de suministro.

'Low cost' e inflación

De momento, la compañía no desvela cuáles son sus planes de aperturas en España. Así lo indica una portavoz de la empresa a elDiario.es; pero sí señala que se trata de uno de sus mercados prioritarios.

No tiene previsto cambiar sus planes por el contexto inflacionista. De hecho, si mantiene el mismo rumbo que siguió Primark hace casi dos décadas, los momentos de tensiones económicas suelen ser positivos para las marcas de bajo coste. Por ejemplo, en el año 2012 Primark triplicó su beneficio en España y ganó cerca de 15 millones de euros.

Ahora, en la actual espiral inflacionista, Primark ha reconocido que tiene que subir precios de algunos productos e Inditex también ha asumido subidas que, de media, rondan el 2%. De momento, Pepco no lo contempla. “Vamos a continuar con nuestra agenda de expansión al mismo tiempo que reducimos el coste de nuestro negocio”, argumenta la empresa. “Esto nos permitirá compensar la mayor parte de nuestra inflación de insumos y proteger los precios”, añade la portavoz de la empresa de origen polaco.

En el informe anual de su último año fiscal, la sociedad Pepco Group ya explicaba que entre la renegociación de términos con sus proveedores y la optimización de existencias había mejorado su capital circulante en 129 millones de euros durante el ejercicio.

En ese mismo informe no desglosa la cadena de producción por países y número de fábricas con las que trabajan sus proveedores. Sí apunta que “el grupo abastece sus productos de marca propia” desde tres mercados: China, India y Bangladesh.

Y, aunque no desglosa la distribución de factorías, indica que “todas sus fábricas son auditadas por el departamento de Compliance de Pepco Group, al menos, una vez al año, de acuerdo con las leyes locales y el código de conducta de la compañía. En el ejercicio 2021, llevamos a cabo 1.574 auditorías a fábricas con una tasa de aprobación del 78%”, según se señala en el informe.