Las pequeñas empresas dicen que no encuentran trabajadores: señalan a las ayudas a parados, pero no los salarios

La patronal de pequeñas y medianas empresas, Cepyme, ha inaugurado este lunes unas jornadas para advertir sobre “el tremendo problema” de vacantes de puestos de trabajo sin cubrir en España, ha destacado en su discurso inicial el presidente de la organización, Gerardo Cuerva. El líder de la patronal ha explicado que los problemas de las empresas para encontrar empleados se explican por múltiples causas, como la falta de formación de los trabajadores, la despoblación de muchas zonas del país, la “burocracia” para traer a personal extranjero e, incluso por las ayudas sociales que desincentivan la incorporación al mercado laboral. No así por los salarios, que Cepyme ni nombra entre los principales causantes.

¿No hay camareros? El salario medio de la hostelería apenas llega a los 15.000 euros

El presidente de Cepyme ha presentado las líneas principales de un estudio realizado por la propia patronal sobre el tema, a cargo de Diego Barceló, responsable del área de estudios de la organización, que ha tenido en cuenta una encuesta realizada entre 200 empresas de las más de 1,3 millones de pymes con empleados.

Según esta, el problema de vacantes está muy extendido, con siete de cada diez empresas que afirman tener problemas para encontrar empleados. En Cepyme consideran que los datos oficiales sobre la materia, que publica el INE, no reflejan la magnitud real de los puestos sin cubrir, una realidad que consideran “difícil” de medir.

Los datos oficiales indican que España se encuentra en máximos de vacantes, con unos 150.000 puestos sin cubrir, un 0,9%, lo que suponen aún datos limitados en relación al contexto europeo, con una media del 2,7%.

En la encuesta aparecen los salarios, en el estudio no

Los salarios son claves para la elección de un empleo y los sindicatos y el Ministerio de Trabajo los señalan como una de las principales razones de las plazas sin cubrir (junto a problemas en la formación). Sin embargo, en Cepyme prácticamente ni los incluyen como un factor relevante en su estudio.

“El desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo tiene causas diversas, como la ineficacia de las políticas activas de empleo, la despoblación que aqueja a buena parte del país, el envejecimiento de las plantillas, especialmente en algunos grandes sectores, el déficit de formación continua y de perfiles técnicos y tecnológicos, cambios sociales de distinto cuño, la burocracia necesaria para importar mano de obra extranjera así como políticas de desincentivo para la incorporación en el mercado laboral”, subraya la patronal en su nota de prensa.

El informe completo menciona los salarios, pero les resta importancia como causa de las vacantes. “La mayor edad media [de los trabajadores] suele ir aparejada de expectativas salariales más altas, si bien en la actualidad, el nivel de los salarios no es señalado por las empresas como un problema relevante a la hora de ocupar las vacantes”, recoge el estudio.

Llama la atención que la propia encuesta de la patronal sitúa como el segundo motivo para no encontrar trabajadores el no poder “asumir las condiciones laborales que se solicitan” por parte de los empleados, que el responsable del estudio, Diego Barceló, que ha vinculado a cuestiones salariales. Además, otro 15,6% de los entrevistados afirmó específicamente que a los trabajadores “no les compensa la oferta salarial”.

“No podemos ser un país subsidiado”

Gerardo Cuerva ha ignorado los salarios como elemento relevante en el “tremendo problema” de las vacantes, marcado por sobre todo por la falta de formación de los trabajadores y también la despoblación en varias zonas del país, en su opinión. Además, el líder empresarial ha hecho un inciso para destacar el problema con las ayudas sociales y ha pedido evitar que España sea “un país subsidiado”.

“Quiero decir una cuestión. Advertimos un desacoplamiento entre políticas sociales y políticas activas de empleo, hay algo que no está funcionando si no conseguimos empleabilidad a los trabajadores. No podemos ser un país subsidiado, sino que hay que formar a nuestros trabajadores para que encuentren un empleo. Ojo a ese desacoplamiento claro y evidente entre políticas sociales y políticas activas de empleo”, ha sostenido el presidente de Cepyme.

El informe recoge que “la desvinculación entre las políticas activas y pasivas de empleo reduce en muchas ocasiones el incentivo a aceptar un empleo, aspecto que perjudica especialmente a ciertas actividades intensivas en mano de obra no cualificada”. El autor del estudio ha incidido también en esta idea, que “muchas ayudas públicas” son un problema para la existencia de vacantes.

Barceló ha señalado que hay “muchísimas anécdotas” en sectores como la hostelería y el pequeño comercio donde supuestamente los empleados ponen “dos condiciones” a los empresarios: “Cobrar en b para no perder las ayudas” y “la jornada parcial”, también para no sumar muchos ingresos que les quiten el derecho a estas ayudas.