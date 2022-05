La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha lamentado este martes la falta de mujeres en un foro sobre el gas organizado por la Asociación Española del Gas (Sedigas), según ha informado Europa Press.

“Preparando mi intervención, revisaba el programa de la jornada de hoy, un programa muy interesante y muy oportuno (...). Si puedo hacer una pequeña recomendación para el año que viene, que sea un poquito más diverso, no vaya a ser que piensen que aquí lo que es fósil no es solo el gas, vamos a ver si con eso conseguimos que sea un poquito más diverso en términos de talento femenino, que el sector lo tiene, y mucho”, ha enfatizado Fernández.

Entre las cinco mesas de debate y las conferencias planteadas en el marco de la reunión anual de Sedigas, según la propia agenda del acto, participaron un total de 17 ponentes, de los que tan solo dos eran mujeres.

A ello hay que sumar la participación de la propia presidenta de la CNMC, encargada del discurso de clausura de la jornada, y de la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, que intervino en la apertura del encuentro.

El presidente de Sedigas, Joan Batalla, intervino tras el discurso de Fernández y no hizo alusión al tema. En ese sentido, cabe recordar que la secretaria general de Sedigas es Naiara Ortiz, quien participó en una rueda de prensa junto a Batalla antes del comienzo de la jornada, pero en el mismo marco de la reunión.

El reproche de la presidenta de la CNMC ante la falta de mujeres en este foro recuerda a la negativa que protagonizó este mismo mes la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a posar en una foto en un encuentro sobre liderazgo empresarial debido a la ausencia de mujeres.

“Las mujeres no solo tenemos que estar, se nos tiene que ver y se nos tiene que escuchar y yo siempre que he tenido ocasión he influido y he tratado de mejorar la visibilidad de las mujeres en el plano nacional, pero también en eventos y foros internacionales”, señaló sobre aquella situación Calviño en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.