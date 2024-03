Puente carga contra el tren 'low cost' de Ouigo e Iryo y Competencia defiende que los precios bajan en todos los trayectos

No es habitual que el Gobierno se enzarce con una empresa por su estrategia de precios. Como tampoco lo es que esa misma compañía aproveche las críticas del Ejecutivo para presumir de que es más barata que su competencia. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos días entre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente y Ouigo que, junto a Iryo, forma la dupla de rivales de Renfe en España desde que hace tres años se abriesen los trenes a la competencia. En medio de esa polémica, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha terciado publicando un informe en el que destaca la bajada generalizada de las tarifas que pagan los viajeros del ferrocarril de alta velocidad.

“Las dos compañías que operan en nuestro mercado al margen de Renfe (...) están perdiendo una cantidad de dinero tremenda y lo están perdiendo por tirar los precios y eso está arrastrando a Renfe en esos malos resultados”, aseguró Óscar Puente en una entrevista en la Cadena SER. “Iryo es una compañía italiana que venía con capital privado español, venía con una política distinta, venía a competir en calidad, pero entró Ouigo, la francesa, que ha apostado claramente por el dumping de precios, por debajo del coste y eso ha arrastrado a todos, a Iryo, a Renfe y nos está causando muchos problemas”, resumió.

Ouigo comenzó a operar en España en 2021 y desde entonces no ha conocido la rentabilidad. 2022, su primer ejercicio completo operando en este mercado, se saldó con pérdidas por valor de 36 millones de euros. Iryo comenzó su actividad un año después y todavía no ha publicado las cuentas de 2023, en las que tiene que reflejar cómo va su negocio tras un año entero circulando.

Óscar Puente no se quejaba solo de que los rivales empujen a la baja los precios y arrastren a Renfe. También de que el operador público no tenga las mismas facilidades para operar en otros mercados europeos. “Me quejo de eso y de la falta de reciprocidad, porque queremos entrar en Francia y todo son dificultades, trabas y es una situación de enorme desigualdad porque ellos han entrado en nuestro mercado, han entrado tirando los precios, tienen detrás a la empresa pública francesa SNCF, tienen todo el pulmón del mundo, pueden aguantar y están generando distorsiones tremendas”, resumió. “Es una estrategia clara a medio y largo plazo de copar mercado”.

Renfe opera en Francia, pero de forma limitada. Solo une Barcelona con las localidades del litoral mediterráneo francés y Lyon y, de momento, no tiene en el horizonte la fecha en la que se le abrirá la opción de poder llegar a París.

Ahora ha saltado la polémica, por las declaraciones del ministro, pero no es la primera vez que Renfe pone de relieve el daño que está haciendo la “guerra de precios sin tregua”, como la calificó su presidente, Raül Blanco. De hecho, hace unos días, el responsable de la empresa pública reconoció que Renfe volvió a cerrar el último ejercicio con números rojos. Ya en 2022, el operador ferroviario estatal registró pérdidas por valor de 108,6 millones de euros, aunque las recortó en un 70% respecto al año anterior, cuando aún se hacían sentir las restricciones a la movilidad por la pandemia.

Ouigo ironiza y Puente reitera sus críticas

El grupo francés Ouigo respondió a Puente en un encuentro con medios de comunicación asegurando que sus críticas suponían “la primera vez” que se les “reprocha tener precios bajos” y que ellos hacen sus deberes en lo que respecta a lo que pagan por operar en España, porque tiene provisionados más de 1.000 millones de euros para pagar las tasas que deben abonar al gestor de la red ferroviaria, Adif, por usar sus infraestructuras.

Y, de nuevo, respondió Puente. Esta vez a través de la red social X. “Lo tendré muy en cuenta en la próxima reunión en la que me pidáis que os rebajemos el canon que abonáis a Adif. Está claro, por la respuesta, que podéis pagarlos”, aseguró.

Tanto Ouigo como Iryo –que no ha contestado a las preguntas de elDiario.es sobre las críticas de Puente– han reclamado en los últimos meses que Adif rebaje la presión de sus costes. De momento, los cánones que pagan al gestor ferroviario están congelados para este 2024 y, de hecho, no suben desde 2021. Sin embargo, que haya competidores es una buena noticia para Adif porque ingresa más al haber más trenes usando la red. Esta empresa pública, como Renfe, también está en números rojos, que arrastra tras la pandemia, pero su facturación camina en positivo. Según los últimos datos que ha publicado, Adif perdió 109,6 millones de euros en los nueve primeros meses de 2023, pero incrementó un 33% sus ingresos por cánones, hasta 445 millones de euros.

En los últimos días se habla de Ouigo y de la competencia, vía bajada de precios, pero no es la primera vez que la compañía filial del operador público francés convierte las tarifas en su palanca para arañar clientes a Renfe. “Cuando lanzas un producto tienes que crear un ‘shock’ de oferta, poner mucho volumen y bajar precio; si no lo haces, el cliente no hace el cambio”, explicaba hace dos años en una entrevista con elDiario.es, Hélène Valenzuela, directora de Ouigo. “El AVE es un producto exclusivo y elitista”, añadió.

Competencia destaca quién es más barato

Al choque por la estrategia de precios de los operadores que rivalizan con Renfe –que creó la enseña Avlo para competir en esa modalidad de tarifas 'low cost'– se suma ahora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que destaca el efecto de la bajada de las tarifas en el despegue de los usuarios de la alta velocidad.

En plena tormenta de declaraciones, el supervisor ha publicado su informe del último trimestre de 2023, en el que detalla cómo va el número de viajeros que prefieren el tren y la evolución de las tarifas. La CNMC concluye que en los últimos tres meses del pasado año “los precios medios han bajado en todos los trayectos”, en comparación con el mismo periodo de 2022, “entre el 21% del Madrid-Barcelona y el 26% del Madrid-Málaga”. Y pone acento en qué empresa es más barata, por rutas. “En el trayecto Madrid-Barcelona, el precio medio ha pasado de 64 a 51 euros, siendo Ouigo quien ofrece los billetes más baratos en media (37 euros) seguido de Iryo (43 euros) y Avlo (44 euros).

Mientras, en la ruta Madrid-Valencia, la bajada media es de casi el 24%, quedando el precio medio en 30 euros, nueve menos que hace un año. “Los precios medios más bajos en este trayecto son los de Ouigo y Avlo (unos 22,5 euros), seguidos de Iryo (25). En el Madrid-Alicante el precio medio ha caído también casi un 24%, aunque el AVE se ha abaratado menos en este trayecto (un 11%) que en los demás trayectos (entre un 15% y un 20%). Los precios medios de Avlo, Ouigo e Iryo son de 25, 26 y 31 [euros], respectivamente”, compara. “En los trayectos a Andalucía, Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga, el descenso interanual del precio medio es del 22% y del 26%, respectivamente, desde más de 65 euros a poco más de 50”.

Bajan los precios y sube el número de usuarios. En octubre, noviembre y diciembre, usaron los trenes de larga distancia, de todos los operadores, casi 8,5 millones de personas, es un 28,8% más de usuarios que en el mismo periodo de 2022. Y crecen todos los corredores, aunque no en la misma medida: el de Madrid-Alicante, un 53%; Madrid-Sevilla, un 43,6%; y Madrid-Málaga, un 35%. Mientras el que une Madrid y Barcelona repuntó un 20% y el Madrid-Valencia, un 27%.

En cuota de mercado gana Renfe. Según la CNMC, el operador público “siendo el operador más importante en todos los corredores, con una cuota de mercado (agrupando sus productos AVE y Avlo) del 51% de los viajeros en el corredor Madrid-Valencia, del 55% en el corredor Madrid-Barcelona, y de entre el 70% y el 76% en los demás corredores”. Mientras, “Iryo presenta cuotas de mercado entre el 24% y el 30% en todos los corredores salvo en el Madrid-Alicante, donde solo opera de jueves a domingo y queda con un 3% de cuota” y “Ouigo mantiene una cuota de en torno al 21% en los corredores donde opera”, concluye el supervisor de los mercados y la competencia.