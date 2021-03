Asturias, en la encrucijada inmobiliaria: subidas del alquiler y más embargos pese a tener el segundo mayor parque de vivienda pública

"En Asturias esta situación se está pudriendo", sentencia Pilar Lobo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Stop Desahucios (PAH) de Oviedo. "Hay mucha gente que no puede pagar el alquiler y eso crea un ambiente tremendo. La vivienda tiene una función social y así está recogido en la constitución", añade. En este contexto, varias asociaciones han creado la Plataforma por el Derecho a la Vivienda en Asturias con el objetivo de "unir fuerzas frente al problema habitacional en el Principado".

Alquileres "abusivos", según Podemos, "falta de información" ante los desahucios, conflictos alrededor de las viviendas sociales en la región donde más ha aumentado el coste de la renta durante la pandemia, según el portal Fotocasa.

"Asturias no necesita regular los precios del alquiler", consideran desde el Gobierno del Principado, cuya política de vivienda está centrada en promocionar el arrendamiento de vivienda pública. El ejecutivo autonómico, la oposición y las asociaciones adoptan posturas opuestas ante la misma situación. En la mente de todos ellos una ley, la de vivienda estatal, en proceso de aprobarse.

"Sin vivienda no hay nada"

La pandemia ha acelerado una problemática latente, no solo en la región sino en toda España. "Si no hay vivienda no hay nada", añade Lobo. "Sin una vivienda digna no se puede acceder al mercado de trabajo ni a la educación, tampoco se puede tener salud", subraya la portavoz de la Plataforma. "Es la carencia más importante que tiene el país".

El pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos recogía que se permitiría a las comunidades autónomas e incluso a los ayuntamientos poner límites a los precios de los alquileres en las zonas en las que el coste de las rentas se haya disparado, aunque este punto es motivo de fricción entre los socios del Ejecutivo central. El Ministerio de Transportes y Agenda Urbana dirigido por José Luis Ábalos presentó este miércoles la propuesta del anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que plantea una modulación de las deducciones fiscales ya existentes en España, y establece una reducción del 60% en el IRPF para propietarios que alquilen su vivienda, que ascendería hasta un 90% la exención fiscal en caso de que los propietarios rebajen en un 10% el precio del alquiler en zonas tensionadas.

En caso de que las negociaciones entre los socios del Gobierno central terminen por admitir algún tipo de limitación del alquiler, la postura del Principado al respecto es que "valorará" la medida , pero, por el momento, no lo considera necesario.

"Asturias es la comunidad en la que menor esfuerzo en el pago de la renta tienen que hacer sus ciudadanos", apunta la Consejería de Vivienda. Según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en Asturias el esfuerzo en alquiler de una familia media en Asturias es del 26,2%. "La más baja de toda España", por debajo de Galicia con el 27,1% y La Rioja con el 27,3%. En el lado opuesto se sitúa Baleares como la comunidad autónoma con mayor esfuerzo en alquiler, con el 39,1%, considerándose este "esfuerzo en alquiler" como el porcentaje de ingresos que dedica una familia para asumir el arrendamiento de su domicilio.

"Precios abusivos"

Según el gobierno del Principado, la renta media del alquiler en Asturias es de 337,24 euros, como indican los datos del Observatorio de Vivienda, después de recoger muestras de 13.000 contratos de arrendamiento en la región. Y, según el estudio publicado por el portal inmobiliario Fotocasa, Asturias es la región donde más se ha incrementado el coste del alquiler en 2020. Lo hizo un 6,9% en relación al pasado año, por encima del 6,2% de Murcia y el 5,9% de Castilla la Mancha, en segundo y tercer lugar respectivamente. Fue el mayor aumento del país a pesar de la pandemia.

En contraposición con la postura del gobierno, Daniel Ripa, Secretario General de Podemos Asturies, considera que los precios del alquiler son "abusivos" en Asturias, debido en parte a los bajos salarios de sus arrendatarios. Ripa recurre a las cifras del estudio elaborado por el Gabinete Económico Confederal de CCOO, publicado en febrero. Según el mismo, el 53% de los asturianos que tiene un alquiler (81.000 personas) paga por él una cuantía excesiva. De esta manera, el Principado se coloca como cuarta región con el mayor porcentaje de personas que destina su salario a pagar la renta del alquiler, solo superada por País Vasco, Canarias y Madrid.

El segundo mayor parque de vivienda pública

"A pesar de la crisis económica, la situación de la vivienda pública en nuestra comunidad es mucho mejor que en otras", destaca la Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, que ha recordado además que el Principado cuenta actualmente con el segundo mayor parque de vivienda pública del país en alquiler social por habitante.

"Asturias tiene 11.000 viviendas sociales", sostienen fuentes de la consejería, donde el arrendatario paga por el alquiler el 20% de sus ingresos. "Esto supone una renta media en las viviendas sociales asturianas de 81 euros/mes", según Derechos Sociales.

Sin embargo, desde Podemos Asturies se considera que este parque de vivienda, gestionado por la empresa Vipasa, ni es suficiente ni es ni mucho menos "un gran baluarte" del Principado, como lo denomina la titular de Derechos Sociales. Según la formación morada, los vecinos llevan tiempo denunciado humedades, grietas, problemas con las calefacciones e inundaciones ante "la falta de empatía y de corazón a las demandas de los usuarios y usuarias por parte de Vipasa", como afirma el diputado de Podemos Juan Chaves en unas declaraciones recogidas por el diario Nortes.

Además de regular los precios del alquiler, desde Podemos instan al ejecutivo a actuar ante "la acumulación de viviendas vacías en manos de grandes tenedores como bancos o fondos de inversión e incrementar el parque público de vivienda". Y, concluyen desde la formación. "Es una vergüenza que la vivienda pública del Principado se esté cayendo a cachos y se trate a la gente como se trata".

Planes e inversión

Los planes del Principado en vivienda social pasan por la creación de una centralita digital y un portal web para facilitar la comunicación con los usuarios además de una directriz de detección precoz de problemas de convivencia. "Tenemos que seguir afianzando la política de vivienda pública accesible, la garantía habitacional y la lucha contra la exclusión residencial, así como la rehabilitación de edificios y la construcción ordenada y sostenible", según explica la consejera, Melania Álvarez.

Según informa la Consejería el Gobierno de Asturias anualmente unos 4 millones de euros en Ayudas de Emergencia Social están destinados al pago de alquileres, hipotecas y gastos energéticos de las personas más vulnerables. "Estos 4 millones de euros anuales dan cobertura adicional a unas 20.000 personas vulnerables en Asturias", añade Derechos Sociales.

Ante la problemática, una nueva plataforma

"La pandemia no ha hecho sino agravar un problema arrastrado desde hace décadas, hasta convertirlo en una verdadera emergencia que afecta más gravemente a las mujeres, a las personas migrantes y las jóvenes". Así lo explican los portavoces de la Plataforma por el Derecho a la Vivienda en Asturias. Esta asociación está integrada por la Familia Vicenciana de Asturias, la Plataforma por la Salud y la Sanidad Pública de Asturias, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Stop Desahucios (PAH) de Oviedo, la asociación Asturias Acoge y la asociación LUAR.

Reprochan la falta de respuesta de los poderes públicos ante un parque de vivienda social "exiguo, insuficiente y mal gestionado"; "ayudas que no llegan a las familias" así como la falta de protección de los derechos de los hogares vulnerables expuestos a desahucios. Proponen a su vez soluciones como "facilitar información a las familias desahuciadas sobre sus derechos, prevenir la exclusión residencial detectando con antelación la disminución de los ingresos familiares, facilitar el acceso a prestaciones sociales y mediando entre arrendatarios y arrendadores; así como el aumento de la el aumento en la oferta pública de vivienda asequible".

Desahucios y precio de la hipoteca

"Estamos un momento en el que hay una moratoria de desahucios hasta el 9 de mayo y no sabemos si se prolongará", explica Pilar Lobo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Stop Desahucios (PAH) de Oviedo. En Asturias hay 170 casos anuales de desahucios, según datos del Consejo General del Poder Judicial, comunicados por la consejería de Derechos Sociales y Bienestar. "A esto hay que tener en cuenta que en Asturias se entregan unas 400 viviendas sociales al año a familias con necesidad. Por tanto, actualmente hay capacidad para absorber estos problemas", afirman fuentes de la consejería.

¿Cuánto se paga de hipoteca en Asturias? "La hipoteca en el Principado es de 95.400 euros, frente a la media española que se sitúa en los 122.965 euros de media", según informa la consejería de Derechos Sociales afirmando, de esta manera, que la cuota media de hipoteca mensual en Asturias es de 443 euros, frente a los 587 de media nacional. "Esta cuota media significa que en Asturias su población destina el 17,5% de sus ingresos anuales al pago de hipoteca, siendo una de las regiones con menor esfuerzo financiero de España (el esfuerzo medio en España es del 20,1%)".

En contraposición, los embargos por el impago de las hipotecas repuntaron un 37,6% en Asturias el pasado año, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según este informe, en 2020 fueron embargadas 194 viviendas en la región mientras que en 2019 fueron 141. Estas cifras indican una tendencia contraria en el Principado en relación al resto del conjunto nacional, donde las ejecuciones hipotecarias sobre lo que se califica como "viviendas habituales" se redujeron un 38,8% en la comparativa interanual. Los efectos de la pandemia y el confinamiento fueron decisivos en esta tendencia donde Asturias es la excepción.