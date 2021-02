Renta 4 advierte de que las redes pueden convertir el mercado en un "circo" alejado de los fundamentales

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de Renta 4, Juan Carlos Ureta, ha advertido de que las redes sociales o fenómenos como el de Reddit y GameStop pueden a veces convertir al mercado en "una especie de reality show" alejado de los fundamentales, lo que no contribuye a que el mercado cumpla su función de asignar recursos para inversiones productivas.

Así lo ha puesto de manifiesto durante el diálogo 'Impacto de las inversiones minoristas en la Bolsa de Valores' organizado por Spain Investors Day y Renta 4, en el que Ureta ha debatido junto al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, sobre la compra masiva que protagonizaron inversores particulares coordinados a través de WallStreetBets, un subforo de Reddit, que disparó la cotización de la empresa de videojuegos GameStop.

El presidente de Renta 4 ha asegurado que este fenómeno no es nuevo, sino que la novedad reside en la escala que ha alcanzado gracias a la combinación de varios cambios estructurales, como son el cambio en la comunicación (a través de Internet y las redes sociales, que llevan las noticias a millones de personas que se coordinan para actuar), en que hay una capacidad de ejecución casi inmediata de las órdenes de compra y venta a escala mundial y en la facilidad financiera que dan los bancos centrales.

"Es bueno que el minorista vuelva a invertir directamente, la ampliación de los mercados es buena y esa es la parte positiva, la democratización de la inversión. Lo que no es tan bueno es que se convierta en populismo, porque entonces el mercado empieza a trabajar en base a un alejamiento de los fundamentales y no cumple su función de asignar recursos para inversiones productivas", ha explicado el banquero.

El presidente de Renta 4 ha asegurado que las redes sociales influyen "muchísimo" en los mercados y ve "bueno" que las redes sociales fomenten la comunicación.

"Lo que ocurre es que a veces se convierten en una especie de reality show y el mercado se convierte en un circo con personajes estrambóticos que lo mueven y que ganan mucho dinero no en base a fundamentos de nada, sino por poner un tuit que determina compras o ventas masivas y eso ya no es bueno", ha advertido Ureta, quien en cualquier caso no es partidario de prohibirlo sino de "entenderlo, comentarlo y ponerlo bajo la luz pública".

De su lado, el expresidente de la CNMV discrepa con Ureta sobre la participación masiva de pequeños minoristas en los mercados financieros, pues cree que "no es necesariamente eficiente y genera más volatilidad.

Asimismo, Conthe ha apuntado que la volatilidad tampoco es buena si deriva de fenómenos psicológicos y no de nuevas informaciones. "Los mercados dejan de ser mecanismos para asignar bien los recursos y se empiezan a parecer a casinos", ha criticado.

PÉRDIDA DE CONFIANZA EN LAS MONEDAS TRADICIONALES

Durante el diálogo, el presidente de Renta 4 también ha reflexionado sobre el auge de las criptomonedas. Según Ureta, esta subida del bitcoin es una respuesta a la progresiva falta de confianza en las monedas tradicionales, que crecerá "cuantas más se emitan".

"Confiamos en el dólar, el euro y el yen, pero si se siguieran emitiendo esas cantidades ingentes esas monedas oficiales irían perdiendo confianza. El fenómeno de las criptomonedas responde a esa pérdida de confianza progresiva", ha explicado.