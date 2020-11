Roig (Mercadona) defiende el Corredor Mediterráneo para unir "la España circular y la radial"

VALÈNCIA, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha recalcado que el Corredor Mediterráneo "debería estar ya" porque es "una animalada desde todos los puntos de vista no tener la España circular unida a la España radial".

Roig, antes de asistir al Acto Empresarial por el Corredor Mediterráneo y Segundo Chequeo Semestral, ha recordado que hace años que desde muchos sectores se está reivindicando esta infraestructura. "Cuándo tendría que estar hecho, ayer, y ahí estamos", ha señalado.

Al respecto, ha incidido, preguntado por los fondos europeos para esta infraestructura, que el Corredor Mediterráneo es "muy necesario para España porque vertebraría a nivel global y además nos igualaría a muchísimos españoles".

Por ello, ha recalcado que "no puede ser que no lo tengan hecho". "Me parece fenomenal, que cojan todo el dinero de Bruselas y que haga el Corredor Mediterráneo en dos días", ha apostillado.