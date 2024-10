La Seguridad Social “evaluará” sus procedimientos para garantizar la privacidad en las bajas por abortos

El Ministerio de la Seguridad Social, dirigido por Elma Saiz, se compromete a “evaluar” los datos que facilita a las empresas para “garantizar” el derecho a la protección de datos de las trabajadoras en las bajas por aborto y reglas dolorosas. Tras la publicación de elDiario.es de que la Seguridad Social facilita datos que permiten a las compañías conocer el motivo de estas bajas médicas “especiales”, y las peticiones de multitud de actores de una corrección, el Ministerio sostiene que “evaluará” esta tramitación, responde a este medio.

Desde el departamento de Saiz indican que “es un tema técnico muy complejo”, pero reiteran que “se va a evaluar”. El Ministerio recuerda que las incapacidades temporales “especiales” a las que afecta esta filtración de datos (por reglas dolorosas, aborto y final del embarazo), aprobadas en la Ley del Aborto de la pasada legislatura, supusieron un “avance en derechos”, ya que tienen una protección social reforzada respecto al resto de bajas por enfermedad común. Por ejemplo, la prestación económica se percibe desde el primer día y no desde el cuarto.

Sin embargo, en la tramitación de estas mejoras de protección con las empresas, comunica unos códigos que permiten a las compañías conocer la causa de las ausencias. Como le ocurrió a Silvia, una trabajadora cuya empresa recibió un parte de la gestoría que le indicaba a sus jefes que había tenido un aborto. “Me sentí la persona más vulnerable del mundo”, ha explicado la trabajadora a este medio.

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social indican a elDiario.es que, “siendo conscientes de la sensibilidad de la materia, y dentro de sus limitadas competencias, el INSS ya ha disminuido la información proporcionada a las empresas”. En cualquier caso, añaden que “la Seguridad Social se compromete a la evaluación continua de sus procedimientos para que estos derechos [protección de datos] queden siempre garantizados”.

Multitud de colectivos piden una corrección “urgente”

El sindicato gallego CIG espera esa revisión del procedimiento desde hace casi un año, en diciembre de 2023, cuando conoció esta filtración de las causas de las bajas de las IT “especiales” a raíz del caso de Silvia. La organización sindical insiste ahora en su exigencia de una corrección “urgente” ante lo que denunció como una vulneración de la protección de datos y de la intimidad de las trabajadoras ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). La agencia ha confirmado a elDiario.es que está investigando el caso, que admitió a trámite el pasado febrero.

También pidieron un cambio hace meses en el partido nacionalista gallego BNG, por parte de la senadora Carme da Silva. En mayo recibió como respuesta del Ministerio que se estaba “trabajando en la refundición de los códigos en un código único para minimizar el efecto indicado, evitando así que las empresas puedan identificar la situación especial de IT concreta de que se trate dentro de todas las situaciones especiales existentes”.

El departamento de Elma Saiz explica que se actuó tras estas peticiones. “Se ha disminuido la información proporcionada a las empresas, refundiendo al máximo los códigos de las situaciones que tengan características comunes” en el fichero al que acceden las empresas. No obstante, no hay un “código único” para todas las IT especiales, y se puede seguir distinguiendo las causas: hay uno para las reglas dolorosas y otro para el aborto y la semana 39 de embarazo (que son fácilmente identificables). Además, hay otro código distinto para el COVID.

A raíz de la información publicada por elDiario.es sobre este “agujero” en la comunicación de las causas de las bajas médicas, se se han sumado multitud de colectivos en la solicitud al Ministerio de la Seguridad Social una corrección. Por ejemplo, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), desde la que un portavoz aseguraba que los profesionales sanitarios eran totalmente ajenos a esta comunicación de las causas de las bajas.

También asociaciones de mujeres, como la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Catalunya y también Sedra-Federación de Planificación Familiar Estatal. “Pedimos que se arregle inmediatamente, es algo inadmisible. Los derechos de las personas trabajadoras deben amparar también a las mujeres en esta confidencialidad de sus datos de salud en las bajas. Además, esto supone un doble agravio: la exposición de la intimidad de las mujeres puede llevar al juicio y la estigmatización, e incluso las consecuencias a nivel laboral”, sostiene Raquel Hurtado, subdirectora y portavoz de Sedra.

Los líderes de los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT), Unai Sordo y Pepe Álvarez, también han demandado esta semana una revisión a la Seguridad Social. “Hemos enviado una carta a la ministra pidiendo una corrección”, explican en el sindicato dirigido por Pepe Álvarez. Desde las áreas de Igualdad de ambos sindicatos explicaron que ya habían advertido al Gobierno del riesgo de la filtración de los motivos de las bajas, durante el periodo de elaboración de la Ley del Aborto.