El Supremo rechaza que el Estado deba indemnizar a la hostelería por los cierres ordenados en pandemia

El Tribunal Supremo ha rechazado la primera reclamación económica de una empresa al Gobierno por las consecuencias de los estados de alarma impuestos para frenar el avance del coronavirus en 2020. Los jueces, que tienen miles de peticiones similares en tramitación y en camino por resolver por valor de cientos de millones de euros, rechazan que la sentencia del Constitucional que anuló el estado de alarma implique las empresas afectadas tengan un derecho a ser indemnizadas.

Los argumentos del tribunal se refieren a un caso concreto, el de un hotel situado frente a la Alhambra de Granada que pedía 417.000 euros, pero son aplicables a otros similares pendientes de sentencia. Por ejemplo, cuando la sala de lo contencioso afirma que la anulación del estado de alarma por parte del Constitucional no acarrea un derecho automático a ser indemnizado. También cuando explica que no se puede aplicar un “sesgo retrospectivo” para analizar a posteriori “la eficacia de las medidas con parámetros inexistentes en el momento en el que fueron dictadas”.

El ejecutivo recibió varios miles de reclamaciones de empresas y particulares. Todos solicitaban compensaciones económicas por las penurias económicas que provocó en sus negocios la pandemia y las restricciones impuestas con un estado de alarma que, a la postre, ha sido declarado irregular por el Tribunal Constitucional. Entre otros, el Supremo estudiaba recursos de un grupo con restaurantes en Madrid, Barcelona, Zaragoza, València y Málaga, y también de los responsables de un hotel de cinco estrellas situado frente a la Alhambra de Granada, el que acaba de ser rechazado.

En el centro del debate estaba el artículo 3.2 de la norma que regula desde 1981 los estados de alarma. Los que como consecuencia de aplicar “actos y disposiciones” durante la vigencia de un estado de alarma “sufran de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables” tendrán derecho a “ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”.

El Supremo, con Carlos Lesmes como ponente, reconoce que es cierto que el Constitucional anuló el estado de alarma pero que ya esas sentencias reconocieron que no eran suficientes para fundamentar este tipo de reclamaciones. También explica que la empresa que recurrió este primer caso reclamando una indemnización no ha podido demostrar que las medidas que tomó el Gobierno y que afectaron a su actividad no estaban justificadas o no eran razonables: “Las restricciones y limitaciones adoptadas tuvieron que ser soportadas por la sociedad en su conjunto”.

La Abogacía del Estado, tal y como defendió en las vistas celebradas ante la sala tercera del Supremo, entiende que este artículo no puede aplicarse y que muchas de estas reclamaciones debían ser rechazadas. Su principal argumento: hace una década los tribunales rechazaron indemnizaciones derivadas del caos por la huelga de controladores aéreos de 2010: “La decisión administrativa del cierre del espacio aéreo se produjo precisamente en garantía de la vida y la integridad de aquellos propios terceros que ahora demandan su responsabilidad”, dijo por ejemplo la Audiencia Nacional.