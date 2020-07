Yolanda Díaz: "CEOE no puede pretender que el teletrabajo sea una manera de ahorrar costes empresariales"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reaccionado a las críticas de ayer de las patronales de empresarios, que se oponen al Anteproyecto de Ley sobre teletrabajo que presentó el Gobierno a los agentes sociales en una primera reunión para negociar la nueva regulación de trabajo a distancia. El borrador de Trabajo plantea el derecho al teletrabajo para situaciones de "fuerza mayor familiar" y también que las empresas asuman todos los costes derivados de la actividad laboral. Díaz ha insistido en que su Ministerio va a negociar la legislación a través del diálogo social, como ha procedido hasta el momento, pero ha afirmado que "la CEOE no tiene problemas con el diálogo social, tiene problemas con visión equivocada" del teletrabajo.

Los empleados tendrán derecho a teletrabajar por "fuerza mayor" cuando un familiar enferme o tenga un accidente

"Lo que no puede pretender la CEOE es que el teletrabajo sea lo que hemos vivido durante la pandemia. No puede ser una manera de ahorrar costes empresariales o de precarizar el empleo. Esto creo que es la discordancia que tiene la CEOE", ha afirmado la ministra de Trabajo en una entrevista esta tarde en Cuatro.

Las patronales CEOE y Cepyme difundieron ayer un duro comunicado contra el anteproyecto de Trabajo, que tacharon de "desproporcionado", "errático" y "apartado de la realidad". Los empresarios criticaron además el insuficiente diálogo social de la medida, pese a que ayer se mantuvo la primera reunión para negociar el texto y hay pendiente un nuevo encuentro una vez que los agentes sociales envíen sus aportaciones. Yolanda Díaz ha explicado que UGT ya ha mandado propuestas y que tiene constancia de que así lo hará también CCOO y la CEOE, como también confirmaron ayer fuentes empresariales a elDiario.es.

La responsable de Trabajo ha apuntando que una muestra de que la legislación que plantea el Gobierno es "ponderada" es que "los sindicatos dicen que es insuficiente" y tampoco convence a los empresarios por ser demasiado rígida. "Esto que propone la CEOE no es nada moderno, no es propio del siglo XXI, lo que pretende parece que son relaciones laborales del siglo XIX. Estoy segura de que la CEOE no quiere un modelo de relaciones precarias y sin derechos, sino que estoy segura de que trabajarán en la mesa de diálogo social para mejorar ese anteproyecto", ha añadido la ministra.

Los medios no los debe poner el trabajador

Yolanda Díaz ha explicado que el anteproyecto que ha presentado su Ministerio se basa en un acuerdo europeo para el teletrabajo, por el que se establece como principio básico que el trabajo a distancia debe ser "voluntario" y que "es responsabilidad de las empresas proporcionar los medios materiales" a sus trabajadores, ya sea en una prestación de servicios presencial o a distancia.

"No sería legítimo que a un periodista o a un profesional de diseño lo manden a su casa y tenga que ser él o ella quien sufrague los gastos empresariales", como asegura que ha ocurrido durante la pandemia y le han advertido muchos trabajadores.

La ministra ha emplazado a los empresarios a la mesa de negociación y a que se fijen en más materias que en "los gastos", ya que el teletrabajo conlleva muchas riesgos, como riesgos psicosociales, que serán abordados en esta nueva norma.

Sobre el rey emérito: "No es un ejemplo a seguir"

La ministra de Trabajo ha respondido también a las preguntas sobre las informaciones relativas al patrimonio del rey emérito oculto en paraísos fiscales. "Hay más que datos suficientes e indicios para demostrar en este momento que todos y todas somos iguales, que la corrupción no es tolerable en ninguna casa, ni en la casa de cualquier familia española ni en la Casa Real", ha sostenido.

Díaz ha pedido a Juan Carlos I hechos, más allá de palabras. "Pido una vez más que sean ejemplares y que el Rey emérito dé ejemplo y desde luego no solamente den cumplidas explicaciones de lo que ha pasado, sino que dé un paso a un lado y sea ejemplar en la vida pública y saque todos los rasgos que lleva el hecho de ser rey emérito", ha afirmado.

"Desde luego, no es un ejemplo a seguir. La sociedad española del sigo XXI no tolera estos niveles de presunta corrupción", ha zanjado la ministra.