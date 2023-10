Del Alt Penedès al Maresme y al Bages, vinos y cavas que cuidan el planeta en ocho experiencias de enoturismo

El mundo del vino es tan atractivo que es capaz de acaparar el interés de cada vez más y más personas. Tanto, que ha terminado dando lugar al enoturismo, ese fenómeno que nos lleva a los entornos vinícolas para conocer, disfrutar y compartir experiencias en torno a los viñedos, las barricas y las copas. Por toda la geografía española hay repartidas multitud de opciones para que los amantes del vino puedan aprender sobre las características de cada región, unas más tradicionales y otras más sorprendentes. Y si podemos elegir, el otoño es sin duda un momento especialmente propicio para ello.

Tras la vendimia tenemos una excelente oportunidad para conocer bodegas que cultivan sus viñedos de manera respetuosa, sin deteriorar el medioambiente, para producir vinos y cavas de alta calidad. Y si hay un lugar que cobra una especial belleza en esta época del año, ese es el campo de la provincia de Barcelona. Un área capaz de ofrecer llamativas actividades para disfrutar del enoturismo, del Alt Penedès al Maresme, pasando por el Bages, a través de propuestas como estas ocho que aquí te contamos.

A caballo entre viñedos

Fieles a una filosofía sostenible y respetuosa con el entorno, en bodegas Gramona trabajan sus viñedos bajo unos principios de agricultura ecológica y biodinámica bien estudiados. Elaboran vinos espumosos con la variedad xarel·lo y, para conocer sus viñedos de una manera igualmente respetuosa con el entorno, ofrecen la posibilidad de realizar rutas a caballo. En ellas podremos conocer de manos de un guía experto cómo lleva trabajando desde 1850 esta familia de viticultores.

Recorrer viñedos en bicicleta eléctrica

Juvé & Camps, en Sant Sadurní d’Anoia, ha reconvertido todas sus hectáreas para producir cavas y vinos ecológicos. ¿Y qué mejor manera para conocer sus plantaciones que en bicicleta eléctrica? Esta bodega deja que su tierra descanse y se recupere con años de barbecho, no utilizan ni insecticidas ni herbicidas químicos, y recogen la uva a mano para no contaminar y ser cuidadosos con las vides. Todo está cuidado al detalle para que el resultado sea realmente especial y cada año, durante la vendimia, se organizan recorridos en bicicleta eléctrica para disfrutar de una experiencia eco inmersos en la D.O. Cava.

Conocer una bodega pionera en viticultura respetuosa

Mucho se habla de la viticultura respetuosa, pero para conocer sus orígenes debemos acercarnos a la bodega Albet i Noya, junto a Sant Pau d’Ordal. Es pionera en viticultura sostenible y llevan ya más de cuarenta años ondeando la bandera eco. Para poder presumir de ello, dos décadas antes iniciaron un proyecto de recuperación de antiguas variedades de cepas, que les ha permitido desarrollar vinos muy interesantes. Pertenece a la D.O. Penedès y la mejor manera de conocer sus técnicas vitivinícolas sostenibles es reservando una visita con el enólogo y propietario de la bodega.

Una experiencia para entender las prácticas biodinámicas

No todo el mundo tiene claro qué es eso del cultivo biodinámico, y en Parés Baltà, una pequeña empresa familiar de viticultores apasionados por los vinos ecológicos y biodinámicos, tenemos la oportunidad de aprender de primera mano. En esta bodega todo gira en torno a la tierra y a la naturaleza: hay abejas que contribuyen a la polinización durante la floración; el agua de riego proviene de la lluvia; las ovejas pastan por los viñedos y los fertilizan de forma natural tras la vendimia; y el control de las plagas se lleva a cabo con preparados a base de hierbas para no dañar la biodiversidad. De manera que aquí, en Pacs del Penedès, puedes conocer las virtudes del cultivo biodinámico en primera persona.

Enólogos por un día

A los que de verdad les gusta el mundo del vino, seguro que no les importaría ser enólogos por un día. En Mas Rossinyol, una masía ubicada en La Torre de Claramunt, en la Anoia, se encuentra la bodega Pla de Morei, creada con la intención de preservar, respetar y recuperar el entorno en el que se encuentra. Aquí la experiencia es capaz de acercarnos realmente al vino pues, además de permitirnos pasear entre barracas de piedra, maridar vinos y quesos locales o hacer un picnic entre viñedos, podemos aprender a elaborar nuestro propio vino ecológico para sentirnos unos auténticos enólogos, aunque sea solo por un día.

Descubrir una bodega modernista

El Modernismo es una de las caras más características de Barcelona y su provincia. Tanto, que incluso puede acompañarnos si lo que vamos buscando son experiencias de enoturismo. La bodega de Alella Vinícola, con vinos de la D.O. Alella, fue diseñada en 1906 por el arquitecto Jeroni Martorell, discípulo de Gaudí, y eso marca la diferencia. Aquí podemos pasear entre viñedos ecológicos junto al mar y, además, deleitarnos con la arquitectura centenaria de esta bodega.

¿Qué son las tinas de piedra seca?

Si no lo sabes, aquí tienes una buena oportunidad para descubrirlas. En el corazón del Bages, en el Valle del Flequer, se ha creado una ruta para visitar el conjunto de tinas de piedra seca, el sistema que se utilizaba antiguamente en los pueblos para hacer vino en los viñedos más alejados. La ocasión es ideal además para combinarla con una actividad en plena naturaleza, pues el recorrido comienza en El Pont de Vilomara i Rocafort y circula a ambos lados de un torrente sumergido en un exuberante paisaje.

Brindar con vistas a Montserrat

La provincia de Barcelona da para mucho y, entre muchos otros encantos naturales, Montserrat y el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac crean un entorno privilegiado. Allí, al lado, se encuentra Heretat Oller del Mas, una de las bodegas ecológicas más renombradas de la D.O. Pla de Bages. Sus esfuerzos se enfocan en preservar la identidad del terruño y en proteger el medio ambiente, y no en vano es la primera bodega de Cataluña y la tercera del mundo con las emisiones más bajas de carbono. Su ubicación le permite ofrecer unas impresionantes vistas mientras disfrutamos de cocina de proximidad en la terraza de su restaurante Bages964 o mientras desconectamos de todo durante una estancia de gastronomía, vinos y relajación en una de sus cabañas inmersos en la naturaleza.