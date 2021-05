CaixaBank selecciona ‘startups’ innovadoras para mejorar los servicios a comercios

CaixaBank ha seleccionado varias startups internacionales punteras en innovación para desarrollar conjuntamente proyectos de negocio dirigidos a los comercios. Para ello, la entidad, a través de CaixaBank Payments & Consumer (CPC), filial especializada en financiación al consumo y medios de pago, ha participado en el programa EIC Corporate Partnership, impulsado por el Consejo Europeo de Innovación (EIC) para buscar empresas innovadoras que ayuden a desarrollar nuevas soluciones que mejoren los servicios que la entidad ofrece a sus clientes comercios y respondan a los retos y necesidades actuales del sector.

A través de este programa, CaixaBank y el EIC, la principal organización de la Comisión Europea de apoyo a la innovación, unen fuerzas para acelerar la innovación en el sector financiero. Esta colaboración permite a CaixaBank mejorar agilidad y eficiencia en el acceso a la innovación, acelerar el desarrollo de proyectos interesantes y facilita la identificación de talento internacional.

Selección de proyectos

En una primera fase, CaixaBank ha escogido a la irlandesa Sedicii, la italiana You are my guide y la catalana Verbio para desarrollar un piloto con la entidad.

Sedicii está desarrollando una red de verificación de identidad global que permite la verificación de la identidad de personas y empresas en tiempo real, lo que garantiza que las empresas puedan reaccionar rápidamente a las nuevas demandas regulatorias y de la industria. La empresa desarrolla un software para la identificación y autenticación de personas, empresas, productos y otros bienes y servicios físicos y virtuales. Además, tiene un motor de riesgo que ayuda a prevenir el fraude. La plataforma modular de Sedicii ayudará a agilizar el proceso de alta digital que realizan los comercios que quieren ser clientes de CaixaBank.

Por su parte, You are my guide es una empresa que utiliza la Inteligencia Artificial para ayudar a las compañías a aumentar su ROI de marketing conociendo mejor a sus clientes, entendiendo qué contenidos funcionan mejor y ayudando en la producción de contenido. You are my guide enriquece la información de los clientes a las empresas, a través del análisis de fuentes de información externas (como las redes sociales), para poder hacer campañas más personalizadas y adaptadas a las necesidades de cada cliente.

En cuanto a Verbio, se trata de un proveedor global de Inteligencia Artificial conversacional que ayuda a automatizar la atención a clientes de los call centers. Verbio, a través del reconocimiento de voz gracias a esta tecnología, puede identificar cuál es el motivo por el que el cliente está llamando, poder obtener información adicional para conectarse a los sistemas de la empresa y resolver el motivo de la llamada desde el primer contacto con el cliente. De esta manera, se evita transferir la llamada del cliente a varios departamentos, pedir datos adicionales y alargar la llamada.

Tal y como explica Carlos Puigjaner, CEO de Verbio, “el objetivo principal de la solución es mejorar la experiencia del usuario porque evita tiempos de espera, pedir datos adicionales y transferencias de llamadas”. Para Puigjaner esta selección significa, por una parte, que “tenemos una tecnología innovadora, ya que hemos sido seleccionados entre las startups internacionales más punteras” y, por otra parte, que “tenemos una propuesta de negocio clara”.

Innovación de alto nivel

Asimismo, para una segunda fase, se han seleccionado a las startups Beabloo (Cataluña) y Billion (Polonia), que también trabajarán con equipos de CaixaBank Payments & Consumer para desarrollar soluciones que den respuesta a los retos y necesidades actuales del sector.

A juicio de Juan Gandarias, consejero delegado de CaixaBank Payments & Consumer, “la calidad de las startups que hemos visto en esta colaboración con el EIC ha sido altísima. El procedimiento de selección del Consejo Europeo de Innovación nos permite acceder a innovación de alto nivel de toda Europa y seleccionar según nuestros propios criterios, capacidad y necesidades algunos proyectos, con los que esperamos trabajar de la mano para mejorar la eficiencia de nuestros servicios”.

Por su parte, Jean David Malo, director del EIC y de SMEs Executive Agency (EISMEA) afirma que “esta exitosa colaboración con CaixaBank demuestra que estamos en el camino correcto para aprovechar todo el potencial de innovación en Europa”.

Ecosistema emprendedor

Con esta iniciativa, se pretende además acercar el ecosistema emprendedor a la entidad y desarrollar conjuntamente proyectos innovadores que den respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad y a los retos actuales.

La iniciativa se enmarca en la apuesta de CaixaBank por un escenario de colaboración con startups y fintech en el desarrollo de innovación, y permite mejorar agilidad y eficiencia en innovación, acelerar el tiempo desde que surge una idea hasta que se comercializa el nuevo producto o servicio y permite identificar talento.

A su vez, para las startups, colaborar con empresas como CaixaBank les da la oportunidad de disponer de multitud de recursos muy valiosos, como acercarse a una importante cartera de clientes, disponer de un gran canal de distribución, mejorar su posicionamiento de marca y ganar en visibilidad.