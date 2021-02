Cuatro ‘looks’ deportivos para ponerte en forma este año al mejor precio

No, no puedes ir a entrenar con la camiseta de Naranjito y unos shorts cualesquiera. Es imprescindible equiparte cómodamente. Para poder moverte con agilidad y libertad, necesitarás prendas muy cómodas, transpirables y, sobre todo, con materiales de buena calidad, que sean duraderas, que no se estropeen al primer roce.

Por descontado, has de equiparte con un calzado bueno y confortable, que no te haga rozaduras ni te destroce los pies o no te los proteja ante movimientos bruscos haciendo, por ejemplo, deportes de impacto y de alta intensidad.

Por eso es interesante aprovechar las rebajas, que permitirán comprar mucho más por mucho menos dinero. Y, como en relación calidad-precio, El Corte Inglés es imbatible y ahora tiene unos descuentos ya aplicados de hasta el 60%, hemos hecho esta selección de todo el equipamiento imprescindible para hombre y para mujer tanto para hacer fitness o training, como para salir a correr.

Para los amantes del fitness

Short de hombre designed for training Adidas: es el pantalón más básico y más clásico en cuanto al diseño, por eso se mantiene siempre entre los más demandados, bueno, por eso y por su ligereza y elasticidad, que permiten hacer todo tipo de ejercicios y entrenamientos. 22,45 euros gracias al 50 % de rebaja.

Camiseta de hombre Originators of Performance under Armour: esta camiseta es diferente a las demás camisetas deportivas que encontrarás en el mercado, primero, por su mensaje; segundo, por ese suave tejido de mezcla de algodón que hará que no te la quieras quitar ni tras acabar el ejercicio, porque, como además es de secado rápido, ni notarás que has sudado. Y luego, por el cuello acanalado, superagradable. 17,45 euros con el 50 % de descuento.

Malla de mujer Yoga Nike: una malla larga chulísima de color marrón con tejido Nike Infinalon, que se ciñe al cuerpo con suvidad y comodidad sin dejar por ello de permitirte toda la elasticidad y libertad de movimientos y posturas. Su tecnología Dry-FIT capilariza el sudor de la epidermis para que sea totalmente transpirable, algo a lo que ayudan también los cordones en los muslos, y las costuras están reforzadas para que te duren. Son de talle alto. 44,95 euros con el 50 % de descuento.

Camiseta de mujer Heat Dry Adidas: Esta camiseta de manga corta de la marca Adidas está especialmente diseñada para mujeres minimalistas, de hecho, solo lleva un pequeño logo. En concreto, gracias a la tecnología transpirable HEAT.DRY, su confección con tejidos absorbentes y paneles de malla anularán la sensación de la humedad y favorecerán la ventilación en las zonas clave para poder transpirar. 22,45 euros con el 50% ya descontado.

Para los runners

Chaqueta cortavientos de hombre Puma: Para salir a correr necesitas una chaqueta cortavientos, con bolsillos laterales con cierre de cremallera para meter tus pertenencias, las llaves y el móvil más que nada. Esta ha sido diseñada para que te mantengas seco y cómodo durante todo el trayecto y, sobre todo, para que te vean bien los conductores, pues lleva detalles reflectantes para que se te distinga a distancia en condiciones de visibilidad reducida. 46,85 euros con el 30% ya aplicado.

Malla de hombre Boomerang: Una malla larga para mantenerte fresco y seco mientras corres, adaptable a todos tus movimientos gracias al elastano y también con detalles reflectantes para que te vean a lo lejos. En este caso, las cosas las puedes meter en el bolsillo trasero con cierre de cremallera. 8,95 euros gracias al descuento del 50%.

Zapatillas de running de hombre Supernova Adidas: Son ideales para runners gracias a la parte superior de malla, que favorece la ventilación, y que lleva la suela de goma y una mediasuela híbrida Bounce y Boost, las cuales favorecen una perfecta amortiguación flexible en el antepié y en el talón, para que tu pisada sea perfecta. Además, como producto Primegreen que es, están confeccionadas con materiales reciclados para ayudar a reducir los residuos plásticos, demostrando el compromiso de la marca con el planeta.Hay que aprovechar el 50% de descuento, porque se quedan en 49,95 euros.

Mallas de mujer Epic Lux Run Division Flash Nike: Estas mallas son una auténtica tentación, no solo por su diseño, precioso, sino por su reflectividad, que te irán iluminando el camino con sus ribetes reflectantes. El tejido elástico Nike Power ofrece un amplio rango de elasticidad y sujeción y, como es de punto, resulta suave al contacto con la piel. Además, la tecnología Dri-FIT te permite transpirar y la cintura de talle medio con cordón regulable procura un ajuste cómodo y seguro. La parte posterior de la rodilla está articulada para darte libertad de movimiento y reducir el volumen. Tiene varios bolsillos interiores abiertos y con cremallera. 62,45 euros una vez aplicado el 50% de descuento.

Camiseta de mujer own the run Adidas: Una camiseta pensada para motivarte cuando no tengas ganas de salir ahí a la intemperie a correr. Porque esta línea Own the Run, que también está hecha con materiales reciclados, resulta suave, cómoda y seca rápidamente. 14,95 euros con el 50% de descuento ya aplicado.

Zapatillas de running de mujer Ultraboost 20 Adidas: Con estas Ultraboost 20 no vas a tener impedimentos ni retos que se te resistan. Si te quieres apuntar a alguna carrera, estas son tus deportivas, porque van a revolucionar la energía y la ligereza de tus zancadas gracias a esa exclusiva amortiguación Boost y a la tecnología Primeknit. Protegerán tus tobillos, te sentirás estable y notarás cómo se adaptan perfectamente a tu pie y a tu pisada. Valen 179,95 pero se quedan en 89,95 euros con ese 50% de descuento.