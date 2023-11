Els 'Premis DonaTIC 2023' reconeixen set dones i dues entitats com a referents en l'àmbit tecnològic

Set dones i dues entitats han estat distingides amb els ‘Premis DonaTIC 2023’, que impulsa el Govern amb l’objectiu d’incrementar la presència, l’emprenedoria i el lideratge femení en l’àmbit tecnològic i digital. Les 86 candidatures presentades a la novena convocatòria dels guardons han optat també a mencions especials i premis complementaris oferts per entitats i empreses col·laboradores.

L’acte de lliurament dels ‘Premis DonaTIC 2023’ es va celebrar el passat dijous al Convent dels Àngels a Barcelona i, per primera vegada, coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de la Dona Emprenedora, el 19 de novembre. El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, subratlla que “ara estem en un moment cruïlla on s'està decidint què i com serem en uns anys, i per això és imprescindible que lluitem per combatre la bretxa de gènere, perquè és injust que excloguem la meitat de la població d'aquestes oportunitats”.

El palmarès dels ‘Premis DonaTIC 2023’

Emprenedora: Conxi Perez Andreu. Enginyera informàtica i especialista en intel·ligència artificial (IA), és cofundadora i CEO de RollDBox Games, dedicada a la realització de videojocs, i de In Movement! Dona referent en el món del videojoc i compromesa amb la promoció de les dones en l’àmbit de les TIC des de l’associació Women Angels for STEAM.

Professional: Mireia Colina Fatjó. Enginyera de Telecomunicacions i màster en tecnologies de seguretat i web amb una dilatada trajectòria professional vinculada a les TIC i amb 20 anys d’experiència al sector espacial que ha treballat en diferents països i institucions com l’Agència Espacial Europea, centres de recerca i grans empreses.

Acadèmica/Investigadora: Aïda Valls Mateu. Enginyera Informàtica i doctora en IA, especialista en anàlisi de dades i sistemes de recomanació, investigadora i cap del grup de recerca consolidat ITAKA de la Universitat Rovira i Virgili.

Divulgadora: Àurea Rodríguez López. Llicenciada en Bioquímica amb postgrau en Blockchain, és la creadora de #SINERGENTs, blog sobre innovació i tecnologia per a tots els públics que es publica en diferents mitjans de comunicació.

Revelació: Alba Badia Rifà. Graduada en Enginyeria de Tecnologies Industrials, és presidenta, Team Leader i responsable de les operacions de llançament de Cosmic Research, associació estudiantil vinculada a la Universitat Politècnica de Catalunya de Terrassa. Aquesta organització té la missió de dissenyar, construir i llançar coets suborbitals per al benefici de la societat.

Premis Estudiant TIC

Estudiant Universitària: Ainhoa Castaño Martos. Estudiant de doble grau d’Enginyeria Informàtica i Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions. Participa a la Unitat de Dinamització Comunitària o el col·lectiu TecnoUAB, i en paral·lel, treballa a Big Data Care Research i col·labora amb Telecos.cat.

Estudiant FP: Emma Casadevall Hernández. Estudiant del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració de sistemes informàtics i xarxes, perfil especialitzat en Ciberseguretat. Ha creat una aplicació d’IA connectada a una polsera Bluetooth que, en activar-la, pot ajudar a una persona que es trobi en una situació de perill.

Menció especial en millora de les habilitats (àmbit FP): Yolanda Moreno Arranz, estudiant de cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web.

Premis iniciatives referents

Empresarial: Launch in Barcelona SL, amb la iniciativa STEM Women Congress, que té l’objectiu de divulgar la ciència i la tecnologia i aconseguir més dones en les disciplines CTEM.

D’Entitat, Centre Formatiu o Institució: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat amb la iniciativa +Dona3. Ciència, Talent i Tecnologia, que pretén fomentar la igualtat efectiva i real d’oportunitats entre homes i dones en el món científic i tecnològic mitjançant activitats que promoguin la participació de les nenes i dones en l’àmbit CTEHM.

Mencions especials i premis a l’emprenedoria

Menció especial àmbit Ciberseguretat: Vanesa Daza Fernandez. Llicenciada i doctora en Matemàtiques amb especialització en l’àmbit de la criptografia, actualment és vicerectora de Transferència del Coneixement i professora a la UPF.

Menció especial àmbit Aeroespacial: Anna Ferré Mateu. Reconeguda investigadora astrofísica a escala internacional, referent en el camp de la formació i evolució de galàxies com a camí per desvelar com és l’univers.

Menció especial àmbit Cultura Digital: Rosa Maria Gil Iranzo. Doctora en Informàtica i Comunicació digital, promou la relació entre l’art i la tecnologia des de Lleida i crea complicitats amb entitats i projectes de proximitat, a més d’exercir com a professora universitària a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.

Per la seva banda, les candidates al Premi DonaTIC 2023 en la categoria d’Emprenedora Lucia Gonzalez Navarrete, amb el projecte Natives, i Astrid Camprubí Hernández, amb el projecte OMMA Data, han estat les seleccionades per Netmentora Catalunya per formar part de la seva xarxa i gaudir d’un acompanyament empresarial de fins a 2 anys perquè puguin seguir impulsant els seus projectes. Igualment, gràcies a la col·laboració de Google en aquesta edició dels premis, la guanyadora del guardó en aquesta categoria, Conxi Perez Andreu, passarà a formar part de la xarxa global Google for Startups.