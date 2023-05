Fundación Mapfre premia tres grandes proyectos internacionales de innovación social

Aceleradora Unoentrecienmil (España), una unidad de terapia no farmacológica instalada en el Hospital Universitario La Paz de Madrid para niños con cáncer basada en el ejercicio físico; LUP (España), la primera lupa de bolsillo tecnológica, independiente del ojo, que capta imágenes de textos y las convierte en archivos de audio que lee automáticamente; y This App Saves Lives (EE. UU.), la aplicación gratuita que recompensa con descuentos en marcas líderes del mercado a quienes no usan el móvil al volante.

Son los ganadores de la sexta edición de los Premios Fundación MAPFRE a la Innovación Social, una iniciativa cuyo objetivo es mejorar la vida de las personas mediante proyectos y equipos emprendedores que se transforman en propuestas de alto valor social, y que está impulsada por IE University, partner académico de los premios.

Los tres seleccionados han recibido un premio individual de 40.000 euros para desarrollar sus proyectos, así como la consultoría gratuita de EY, ofrecida a través de su Fundación para ayudarles a crecer y ser más eficientes. También entrarán a formar parte de Red Innova, que fomenta el intercambio de conocimiento experto y contribuye al ecosistema de la innovación social.

El acto, celebrado hoy en el Museo Reina Sofía, en Madrid, ha contado con la participación de la secretaria general de Innovación, Teresa Riesgo, y con el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

Proyectos sociales e inclusivos

Antonio Huertas, presidente de MAPFRE y de Fundación MAPFRE, ha destacado: “Son premios con un apellido muy buscado, que ponen todo el acento en lo social, en ayudar a las personas, especialmente a las más vulnerables o que necesitan un esfuerzo adicional en inclusión. Es un ejemplo de nuestro compromiso con la sostenibilidad y de nuestra manera de entender la actividad, ligada a contribuir a que millones de personas crezcan y mejoren su calidad de vida. Solo por haber desarrollado la innovación pensando en los demás, en lo social, todos los presentados merecen nuestro agradecimiento y reconocimiento. Vuestro éxito es también el de la sociedad que se va a beneficiar de vuestras ideas y de vuestro emprendimiento social”.

Dos premiados de España y uno de Estados Unidos

José Carnero, fundador y CEO de Aceleradora Unoentrecienmil: “El ejercicio físico pautado reduce el tiempo de hospitalización de los niños con cáncer, y aporta grandes ventajas a nivel respiratorio, cardiovascular y muscular. A través de este galardón queremos dar a conocer e impulsar nuestra terapia para que no solo esté en el Hospital Universitario La Paz, sino para que se implante en los distintos hospitales de España”.

Uxue Mancisidor, cofundadora y CEO de LUP: “Gracias a este galardón, LUP es reconocida como una tecnología única capaz de solucionar uno de los grandes problemas que sufre la sociedad cada día: la falta de accesibilidad en la lectura. Otorgar más autonomía e independencia a las personas con problemas de visión es el objetivo que marcamos al principio del proyecto, y por el que seguiremos invirtiendo tras recibir este premio”.

Ryan Frankel, fundador y CEO de TASL: “En una sociedad cada vez más adicta a la tecnología, son necesarias iniciativas como TASL. Reducir los accidentes de tráfico es una tarea de todos, y con la gamificación los usuarios se ven más motivados a no coger el teléfono mientras están al volante. De momento son muchos los estadounidenses que utilizan TASL, y gracias a este reconocimiento podremos expandir nuestra idea al resto de países del mundo”.

347 emprendedores de distintos países

A la convocatoria de este año se han presentado 347 proyectos, un 70% más que el año anterior, desarrollados por científicos, investigadores, estudiantes de universidades y escuelas de negocios. Los 12 finalistas han presentado sus propuestas ante un jurado formado por profesionales del ámbito empresarial y del emprendimiento social, que ha seleccionado a los tres ganadores, teniendo en cuenta criterios basados en su potencial de impacto social, su viabilidad técnica y económica, y la capacidad y experiencia del equipo.

Séptima edición

Fundación MAPFRE ha anunciado que la convocatoria de la séptima edición de sus Premios a la Innovación Social se abrirá en el próximo mes de octubre. Las bases estarán disponibles en la web de la fundación.