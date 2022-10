Glashütte, la ciudad alemana cuyos relojes ostentan una Denominación de Origen propia

¿Sabías que los relojes de pulsera primigenios solamente los llevaban las mujeres hasta la Primera Guerra Mundial? ¿O que el reloj más caro del mundo está valorado en diez millones de euros y tardó nueve años en construirse? Es más, ¿sabías que existen Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) exclusivas para relojes?

Desde este año, la Denominación de Origen Glashütte y su calidad está ahora protegida bajo el amparo de la ley al mismo nivel mundial que la suiza Swiss Made. Se trata de todo un hito, pues es la segunda vez, desde 1938, que se ha otorgado una DOP a un producto técnico en Alemania y, además, en este caso, con el topónimo de una pequeña ciudad situada en el estado de Sajonia, Glashütte.

Entre montes y colinas, los profesionales relojeros de la ciudad llevan más de 175 años produciendo relojes mecánicos. Y así continúan a día de hoy, creando piezas con un especial significado gracias a la reciente Legislación Glashütte, aprobada por el parlamento alemán.

En ella se especifica que todas aquellas empresas de relojería que quieran ser acogidas por su Consejo Regulador deben realizar al menos un 50% del valor de los calibres de sus relojes en dicha localidad y cumplir con unos requisitos imprescindibles para garantizar la cualificación que exige fabricar en esta región geográfica.

Así lo hacen, aproximadamente, nueve relojeras que pertenecen, a día de hoy, a la DOP Glashütte. Entre las que destaca NOMOS Glashütte, cuya manufactura, administrada por sus propietarios, produce la mayor cantidad de relojes mecánicos en Alemania amparados con esta deseada denominación.

Con su empeño, NOMOS Glashütte continúa aunando tradición, artesanía e innovación que se puede observar en sus talleres de relojería, situados en lo alto del valle, donde una gran parte del trabajo se realiza a mano.

Según Uwe Ahrendt, director general de esta empresa de relojería, “esta nueva legislación también contribuye a la reputación de la cuidad y premia lo que se ha conseguido desde 1845.”

Nuevas creaciones con sello Glashütte

NOMOS Glashütte posee once calibres de relojes propios, creados en sus talleres y entre sus valores prima la independencia, pues su investigación constante les ha llevado a idear diversas innovaciones de fabricación propia que conmocionaron a la industria.

El mejor ejemplo es su Swing System, cuya elaboración solo está al alcance de la sabiduría de escasos especialistas porque se basa en un pequeño mecanismo denominado escape que transmite la energía para bloquearla y liberarla para que se activen las varillas. Para hacerse una idea, es lo que provoca el típico tic tac.

Los creadores de estos relojes made in Germany no solo apuestan por la independencia. También priman el alto rendimiento, posible gracias a la combinación de engranajes, tornillos, muelles, piñones y palancas. No obstante, a pesar de la complejidad de su funcionamiento, son piezas radiantes.

Muestra de ello es su nueva propuesta, el Club Sport Neomatik, ya sea en versión polar o petrol, pero siempre de alto rendimiento. Esta creación es la unión de todas sus metas: la independencia de un calibre de fabricación propia, el confort de su sistema de cuerda automático y resistencia al agua, la elegancia del cristal de zafiro acompañado de la correa metálica, los números e índices en blanco con la superluminova que ilumina la esfera del reloj cuando no hay luz y la esfera galvanizada en color verde o azul.

Con semejantes características y muchas otras, no resulta extraño que estos relojes sean un referente de la Denominación de Origen Protegida Glashütte en todo el mundo por cumplir con unos estrictos estándares de calidad.