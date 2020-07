Les botigues de les presons rebaixen una mitjana del 22% els seus preus

Des del passat 1 de juny, els interns i les internes de les presons de Catalunya paguen de mitjana un 22 % menys de diners pels productes que poden comprar a les botigues dels centres penitenciaris. La disminució dels preus ha estat possible perquè el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), l’empresa pública del Departament de Justícia que ofereix formació, treball i inserció laboral als presos i preses, ha recuperat la gestió directa de la compra per aquestes botigues, un servei que estava externalitzat des del 2009. En aquests establiments, situats generalment a cada mòdul, les persones internes poden comprar-hi una gran varietat d’articles, que van des d’alimentació, sucs, begudes no alcohòliques, elements d’higiene i de cosmètica, roba esportiva i aparells de televisió.

Ara, per exemple, els interns i internes paguen per un iogurt 0,50 euros en lloc dels 0,64 euros que pagaven abans de l’1 de juny. Per una llauna de tonyina, 0,88 en comptes dels 1,15 d’abans; un paquet de compreses extraplanes de 18 unitats val 1,38 i abans el preu era d’1,77; un desodorant roll on de 45 ml passa de 2,39 a 1,87; i un xampú de 400 ml, de 3,97 a 2,42 euros, per posar-ne alguns exemples.

Amb aquesta rebaixa es dona resposta a les demandes de la Sindicatura de Greuges i de la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya, que alertaven de l’increment dels preus, especialment pel que fa als productes d’higiene femenina. Precisament, seran aquests els que gaudiran d’un descompte més elevat: la cosmètica i els articles d’higiene per a dones, seguits de productes d’alimentació, begudes i conserves.

120 persones internes empleades

El CIRE gestiona una xarxa de 77 punts de venda distribuïts a tots els centres penitenciaris de Catalunya. Disposa també de 9 magatzems centrals, un a cada presó, on hi ha dipositats els articles que es vendran a cadascuna de les botigues que hi ha als mòduls dels centres. En total, amb aquest servei el CIRE dona treball a 120 persones internes, que primerament han rebut una formació específica per atendre el públic, gestionar les comandes, neteja, bones pràctiques per manipular aliments i prevenció de riscos. La intenció és que, a banda de guanyar un sou i cotitzar a la seguretat social, es formin i aprenguin hàbits laborals perquè puguin trobar feina un cop abandonin la presó.

Aquests petits establiments comercials presten, a més, un servei bàsic a tota la població interna, que pot adquirir un gran nombre d’articles comercials a un preu assequible.

Els interns i internes no poden disposar de diners en metàl·lic o en paper. Per comprar utilitzen una clau, una mena de targeta moneder, que es pot carregar setmanalment amb els diners que tenen al seu compte de peculi, un tipus de compte corrent on ingressen els diners que guanyen treballant en els tallers que el CIRE té a dins de les presons, o que els aporten els seus familiars. Cada presó estableix un límit setmanal de diners que poden gastar en el seu dia a dia a les botigues, un import que gira entorn dels cent euros.