Nace o primeiro ‘coworking’ de Galicia especializado en enerxías renovables e hidróxeno

A Rede Provincial de Coworking da Coruña, impulsada pola Deputación da Coruña, conta xa cun nuevo espazo especializado no sector das enerxías renovables e o hidróxeno. Trátase do Coworking Verde das Pontes, de 196 metros cadrados e con capacidade para 16 proxectos, situado no polígono industrial de Penapurreira. Esta iniciativa nace co obxectivo de impulsar a creación de proxectos empresariais relacionados coas enerxías renovables e o hidróxeno nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, así como favorecer o xurdimento de sinerxias e colaboracións entre empresas do sector, que poidan achegar valor a proxectos que se desenvolverán nestes condados. “Faltábanos un coworking especializado no sector enerxético, que é o que nos distingue como territorio de oportunidade”, explicou o presidente provincial e alcalde das Pontes, Valentín González Formoso.

“Aquí hai 10 empresas que xa están a empezar a traballar, que teñen sinerxias entre todas elas, desde xeración de enerxía con hidróxeno ata enerxía eólica, mantemento de instalacións industriais, empresas de prevención de riscos laborais especializadas en enerxía, servizos auxiliares na montaxe e desmonte do ámbito enerxético, etc. e van ter unha oportunidade de crecer xuntos aquí”, salientou González Formoso no acto inaugural, no que tamén estiveron presentes representantes da Deputación dá Coruña, o Concello das Pontes, a asociación SEARA, así como as súas empresas asociadas, diversas asociacións empresariais e algúns dos colaboradores do centro.

Pola súa banda, José Castro, presidente da Asociación Empresarial SEARA, explicou que “cando se deseñou esta iniciativa, quixo contar coa colaboración das agrupacións industriais e organizacións máis representativas do sector das enerxías renovables e o hidróxeno porque creemos que a súa achega potenciará os proxectos que xurdan deste espazo”. Castro ha engadido ademais que SEARA brindará titoría e asesoría nos primeiros anos de vida das iniciativas emprendedoras que se implementen en Green Coworking dás Pontes para buscar o seu asentamento definitivo no territorio.

Rede de ‘coworking’ centrados no emprendemento

A implantación de Green Coworking, situado no propio SEARA Business Center, é un importante proxecto para a zona que causou unha boa expectación. Actualmente xa son seis as empresas que presentaron a súa solicitude para incorporarse: unha enxeñería electrónica, unha empresa de reparación e mantemento de ventos, unha de formación especializada no sector eólico, unha empresa de instalación de paneis solares, unha de mantemento industrial que traballa para a industria eólica e unha empresa de fabricación de aeroxeradores.

Os usuarios deste coworking poderán profundar ou adquirir coñecementos sobre o sector grazas aos diferentes eventos de networking ou sesións de formación que se organicen. De feito, a Deputación dá Coruña contribúe ao financiamento destas actividades cunha achega de 49.720 euros, ao redor do 80% do orzamento total de gastos do proxecto, que ascende a un total de 62.150 euros. Tamén terán á súa disposición espazos como salas de formación, de reprografía ou salón de actos, ademais de poder beneficiarse de diferentes servizos, como un de asesoramento e consultoría en axudas públicas ou outro de asesoramento xurídico a través dun despacho de avogados con ampla experiencia.

“Con isto xa son 11 os centros de coworking da Deputación que puxemos en marcha na provincia da Coruña desde 2019”, sinalou González Formoso. Estes centros, cada un deles especializado en sectores como o audiovisual, o mar ou a transformación de produtos agrícolas, teñen como obxectivo, segundo as propias palabras do presidente, “crear oportunidades para os mozos do mundo rural fomentando o emprendemento e o autoemprego”. Para iso é importante, non só que se aproveiten as potencialidades e particularidades de cada territorio, senón que ademais este coworking fomenten as sinerxias entre os empresarios dun determinado sector.

O novo Green Coworking dás Pontes únese así á Rede Provincial de Espazos de Traballo Colaborativo na que se poden atopar xa os centros do Pazo de Arenaza de Oleiros, Fórum Carballo, Daquí Darredor de Brión, o LAB Barbanza de Boiro, o centro de emprendemento A Proa de Ames, o centro de desenvolvemento comarcal de Moeche, o coworking A Capela, o centro de emprendemento A Estación de Vedra, o coworking A Pobra e o Coworking Compostela Dixital en Santiago.