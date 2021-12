El nuevo liderazgo es femenino y sostenible

Liderazgo femenino y sostenibilidad son dos conceptos que cada vez se conjugan mejor juntos. Así lo corroboran numerosos estudios como el informe Approaching the Future 2019, de Corporate Excellence - Centre of Reputation Leadership y Canvas Estrategias Sostenibles, que sostiene que cuanto mayor es el porcentaje de mujeres en los órganos de toma de decisión de las empresas, más son las medidas que se adoptan para impulsar y generar un impacto social y medioambiental en la sociedad.

Eso lo saben bien en Coca-Cola donde el liderazgo en materia de sostenibilidad tiene el nombre de cuatro mujeres: Carmen Gómez-Acebo, directora de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia; Ana Gascón, directora de la Estrategia de Envases para Europa en The Coca-Cola Company; Natalia González-Valdés, directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad (PACS) de la zona Mediterránea en The Coca-Cola Company y Ana Callol, vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad (PACS) de Coca-Cola Europacific Partners Iberia. Ellas son las más conscientes de que un mundo más sostenible no es posible sin mujeres: “Muchos estudios señalan que las mujeres en puestos directivos priorizan el cumplimiento de los ODS [Objetivos de Desarrollo Sostenible] en las compañías en las que trabajan y optimizan las políticas contra el cambio climático”, asegura González-Valdés.

“La sociedad nos reclama un mayor compromiso en todos los ámbitos y, por ello, hemos de darles las respuestas adecuadas. En nuestro caso, no vemos otra posibilidad y, por tanto, está perfectamente integrada en nuestra estrategia”, explica Gómez-Acebo, directora de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia. Para ello han implantado una estrategia, diseñada tras recoger la opinión de su público objetivo, clientes incluidos, tomando medidas concretas que afectan a las tres vertientes de la sostenibilidad: económica, social y medioambiental. “Cada año ponemos a disposición de inversores, clientes, partners, etc cómo vamos avanzando en la consecución de nuestros compromisos, reflejándolo en nuestro Informe de Sostenibilidad. Y una vez conseguidos los objetivos, volvemos a marcarnos otros nuevos. Tratamos de ser ambiciosos y no conformarnos”, concluye Gómez-Acebo.

Los objetivos de la multinacional vienen marcados por su propósito que verbalizan como “refrescar el mundo y marcar la diferencia en la vida de las personas y del planeta”. Para lograrlo concretan compromisos más concretos en seis ejes de actuación relacionados con su negocio: bebidas, envases, sociedad, agua, clima y cadena de suministro. “Para cada uno de ellos contamos con objetivos concretos y proyectos que nos ayudan a alcanzarlos. Ya sea en envases donde trabajamos para conseguir que el 100% de nuestros envases sean reciclables apostando por la ecoinnovación, llevando a cabo proyectos locales que garanticen que devolvemos el 100% del agua que contienen nuestras bebidas a la naturaleza o impulsando programas como GIRA”, señala Gómez-Acebo.

El futuro de los envases

“El ser líderes en nuestro sector y tener un claro propósito de marcar la diferencia implica que tenemos la obligación de asentar un ejemplo en nuestro comportamiento y nuestros compromisos”, argumenta Ana Gascón, directora de la Estrategia de Envases para Europa en The Coca-Cola Company. El futuro de los envases es uno de los pilares de la estrategia de sostenibilidad de la empresa. “Apostamos, a través de nuestra estrategia “Un Mundo sin Residuos”, por formar parte de la solución en la gestión de los residuos derivados de nuestros envases. Para ello, innovamos para ofrecer a nuestros consumidores envases más sostenibles y nos comprometemos a recoger y reciclar en el 2030 el equivalente al 100% de las latas y botellas que pongamos en el mercado”, concreta Gascón.

Además, cuentan con el proyecto Mares Circulares. “Recogemos residuos de mares y otros puntos acuáticos de España y Portugal; sensibilizamos y concienciamos sobre la importancia que tiene ser respetuoso con el medioambiente y evitar que los residuos acaben en nuestro medio ambiente, especialmente en los océanos. Por último, impulsamos el desarrollo de estudios científicos y startups que proponen soluciones de economía circular”, explica Ana Callol, vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad (PACS) de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

Lo relativo a los envases es un pilar importante, pero no es el único compromiso que, en lo que se refiere a sostenibilidad, ha puesto en marcha Coca-Cola. Tienen el objetivo de ser neutros en carbono para 2040, promueven una gestión responsable del agua tanto en sus propios procesos como a través de proyectos locales, apuestan por reducir el azúcar en las bebidas y llevan a cabo un buen número de proyectos sociales para garantizar la inclusión y la diversidad en las comunidades en las que operan. Todo, en busca de una sostenibilidad que debe contar irremediablemente con las mujeres. “Un mundo más sostenible es un mundo que cuenta con el potencial, la involucración y la escucha activa de todos sus grupos de interés. No podemos construir un mundo más sostenible de espaldas a las mujeres que somos, al menos, el 50% de la sociedad”, concluye Gascón.