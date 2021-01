Pascual amplía su acuerdo con Mondelez International para fabricar Batidos bajo la marca Oreo

Pascual ha firmado un contrato de licencia con Mondelez Internacional para utilizar la marca Oreo dentro del negocio de batidos para Iberia (España y Portugal). Amplía así la alianza que firmaron en 2020 para la cesión de licencia dela marca Milka.

De este modo, Pascual presenta un nuevo batido de la marca de galletas más famosa del mundo Oreo. Con este lanzamiento, Pascual junto con Idilia Foods (fruto de la Joint Venture conjunta para la categoría de Batidos) continúa su crecimiento en un mercado, el de los batidos, que ha aumentado un 18% en los últimos 10 años y que hoy ya llega a más de 8 millones de hogares, facturando cerca de 170 millones de euros al año en España.

Con el nuevo batido Oreo completa su amplio porfolio de batidos (formatos grandes, pequeños y vasos on the go) bajo las marcas Pascual, ColaCao, Nocilla, Okey, Milka y Oreo.

El nuevo batido de Oreo incluye toppings de galleta Oreo en la tapa para conseguir el Crunch tan característico bajo el lema: ¡Destapa, mezcla y bebe!

Una propuesta única en la categoría. Por un lado, en el vaso contiene el batido con el sabor de la emblemática crema blanca de Oreo y, por otro lado, la tapa 10gr de toppings de la misma galleta, ofreciendo así al consumidor un snack completo.

Así, tal y como explica Natalia Fernández, directora del negocio de Batidos, “con este lanzamiento buscamos seguir innovando en el campo de los batidos, de la mano de una marca líder y conocida por todos. Así, queremos dinamizar y seguir liderando la innovación en esta categoría, aportando valor al consumidor con propuestas de snacking bebibles y de disfrute a través de sus marcas favoritas”.

El Milkshake Oreo con toppings, que se fabricará en el Complejo Industrial de Pascual en Aranda de Duero, está compuesto en un 91% de Leche Pascual de Bienestar Animal. Se comercializará tanto a distribución moderna (supermercados, hipermercados, etc.) como en el canal hostelero.