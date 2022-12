Pequeñas acciones para unas fiestas más sostenibles

Llegan las fiestas con sus costumbres más habituales: la decoración navideña que inunda los hogares, los productos típicos, los regalos y las grandes celebraciones con amigos, familia, o incluso compañeros de trabajo. Si pensamos en todas esas actividades tan navideñas, todas llevan aparejadas un importante número de residuos que inevitablemente aumentan en estas fechas.

Se estima que con la llegada de las fiestas cada español genera más de dos kilos de residuos diarios y, aunque el reciclaje está cada vez más integrado en la gran mayoría de los hogares, es importante apostar por unas fiestas en las que también se reduzcan los residuos y se reutilicen los productos. Por ello es importante tener en cuenta algunos sencillos consejos que pueden hacer que la Navidad sea mucho más sostenible.

Decoración navideña sostenible

Es verdad que cada año, con la llegada de la Navidad y especialmente a aquellos que les gustan estas fiestas, aparecen las ganas de decorar la casa con un buen número de objetos que engalanan desde ventanas a paredes o árboles navideños. Además, aparece la tentación de comprar cosas diferentes para innovar en la decoración y que no sea la misma que el año anterior, algo que desde luego no es nada sostenible. Pero Julio Sánchez, mecánico de 44 años, tiene una solución prácticamente perfecta. “Somos tres hermanos y cada año nos vamos rotando los adornos del árbol, así parece nuevo cada año pero no tenemos que comprar nada”. Otra opción es sacar el lado artístico de la familia y que cada miembro haga un adorno, no hay duda de que sería la decoración más única y personal.

Consumo responsable

No hay duda de que la Navidad es una época de mucho consumo, pero este puede ser responsable y sostenible. Por una parte, se puede optar por productos alimenticios de origen local —cuanto más cerca se produzcan, menos transporte y, por tanto, menos emisiones de CO2— y a ser posible de temporada. De esta forma, las recetas serán mucho más sostenibles. Además, si se va a la compra empleando bolsas de telaevitaremos la generación de nuevos residuos.

En lo que se refiere a los regalos, estos también pueden ser sostenibles. “Yo ya no quiero más cosas, desde la pandemia siempre pido que me regalen viajes, conciertos, entradas a exposiciones o cosas así, que además eso no hay que envolverlo”, explica entre risas Angélica Muñoz, administrativa a punto de jubilarse. Sin perder la guasa, asegura que se le da fatal envolver regalos y que siempre reutiliza los envoltorios. “O eso o papel de periódico”, sentencia.

Practica el ‘reboxing’

Si, desde hace unos años, las redes sociales se han llenado de usuarios que practican el llamado unboxing de los paquetes que reciben —se trata de un vídeo en el que, además del producto, se enseña cómo viene empaquetado, los accesorio o los manuales de instrucciones—, ahora Ecoembes ha creado el concepto de reboxing. El objetivo es concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de plegar las cajas de cartón antes de depositarlas en el contenedor azul, para que ocupen menos espacio y facilitar así su reciclado. Un concepto que en fechas como las navideñas en el que aumenta exponencialmente el número de los pedidos online adquiere una gran relevancia. De esta forma, se evita que las cajas se acumulen alrededor de los contenedores.

No te olvides de reciclar

Las celebraciones también traen algunos productos con los que se pueden tener dudas a la hora de reciclar correctamente. Por ejemplo, el árbol de Navidad. Si es natural, como es lógico lo mejor será trasplantarlo cuando acaben las fiestas pero de no ser así y en el caso en el que no puedas reutilizarlo de ninguna manera, iría al punto limpio. En cuanto a los envases de los turrones, si son de plástico irán al amarillo mientras que las cajas de cartón de los roscones, deben ir al azul. Cuidado con los restos del cotillón de Nochevieja porque, aunque muchos de los productos del cotillón son de plástico, deben ir al contenedor de restos porque no son envases.

Eso sí, en el caso en el que existan dudas y como en cualquier otra fecha, Ecoembes pone a disposición de los ciudadanos AIRE, el asistente inteligente de reciclaje que puede resolver, en tiempo real, las cuestiones sobre cómo reciclar cualquier residuo. Este bot resolvió a lo largo de 2021 más de 3.500 cuestiones diarias.