Rehabilitar edificis per recuperar l’economia, lluitar contra el canvi climàtic i promoure la transició energètica

La rehabilitació d’edificis és un motor per a la recuperació econòmica i una de les solucions més efectives per a la lluita contra el canvi climàtic i per la transició energètica. Des de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’INCASOL, el govern de la Generalitat promou els beneficis d’aquesta pràctica per a millorar la qualitat de vida de les persones i l’eficiència energètica coincidint amb la celebració, fins divendres 1 d’octubre del REhabilita, la Setmana de la Rehabilitació.

‘Si vols canviar el món, comença per casa teva’

Amb aquesta crida reivindicativa es presenta una nova edició del REhabilita, un esdeveniment anual que té per objectiu transformar la rehabilitació i el manteniment en un nou sector d’activitat estratègic adreçat a la millora de l’entorn urbà i del benestar de la ciutadania.

A Europa, el edificis consumeixen el 40 per cent del total de l’energia produïda. Per això, la Unió Europea ha fet de la rehabilitació un dels seus cavalls de batalla en la lluita contra el canvi climàtic i la recuperació de la crisi econòmica causada per la covid-19, a la qual destinarà una part important del fons de recuperació Next Generation.

De la seva banda, el Govern espanyol ha preparat un Pla de Rehabilitació d’Habitatges i Regeneració Urbana per als propers quatre anys on el 85 per cent dels recursos van destinats a la rehabilitació d'habitatges, amb el focus posat en l’eficiència energètica.

La salut dels edificis a Catalunya

L’estat de salut dels edificis catalans és crític. Només el 12 per cent dels edificis residencials de més de 45 anys estan en bon estat de conservació. De la resta, un 40 per cent presenta deficiències qualificades de lleus, un 32 per cent d’importants i un 16 per cent de greus o molt greus.

Ara bé, el potencial d’estalvi energètic dels edificis existents és molt gran. L’escala de l’eficiència energètica va de la lletra A a la G, sent la A la millor qualificació i la G la pitjor, i a Catalunya, el 85 per cent dels edificis tenen les qualificacions E, F i G. Millorar la qualificació energètica des d’una G a una A pot suposar un estalvi energètic del 89 per cent. I, per tant, una contribució important a la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic.

En aquest sentit, cal tenir en compte que un 60 per cent del parc d’edificis és anterior al 1980, quan els edificis van començar a comptar amb aïllament tèrmic.

Per a dur a terme un projecte de rehabilitació es necessita la intervenció de tècnics experts, professionals de confiança que saben valorar els problemes de l’edifici i aconsellen i proposen les solucions tècniques més adequades per a millorar la qualitat de vida de les persones i el rendiment econòmic dels propietaris.

Programa “Missió Rehabilita” a YouTube

REhabilita és una iniciativa col·lectiva impulsada i promoguda pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, i que compta amb un Comitè Estratègic format per l’Ajuntament de Barcelona, l’AMB, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut Català d’Energia, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’INCASOL, i representants de tot el sector.

La programació sobre l’esdeveniment està disponible al web del REhabilita. A més, s’emetrà per YouTube el programa “Missió Rehabilita”, enregistrat pel Terrat i presentat per la Cristina Puig, amb participants de diferents àmbits (econòmic, polític, cultural i social) i amb preguntes de ciutadania i respostes d’experts per resoldre dubtes i orientar sobre la rehabilitació.

Per a més informació sobre rehabilitació d’edificis, es pot consultar al web de l’ICAEN o agenciahabitatge@gencat.cat