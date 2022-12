Así son algunas de las carreras universitarias con más salidas profesionales

Los diversos retos que enfrenta la sociedad a nivel global tienen gran impacto en el mercado laboral, que demanda nuevas competencias profesionales en un entorno de constante cambio. Desafíos como la creciente digitalización y automatización o los retos derivados de la pandemia, vaticinan cambios en el panorama. Según el estudio The Future Of Work After COVID-19 (2021), de McKinsey, el 25% de los profesionales necesitará reciclarse y encontrar una ocupación diferente para 2030, un 12% más que las estimaciones anteriores a la COVID. Además, las perspectivas del mercado de trabajo mundial se han deteriorado, según las previsiones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que prevé que el desempleo mundial se sitúe en 207 millones en 2022, es decir, que supere en unos 21 millones las cifras de 2019.

La rápida evolución tecnológica también generará profesiones completamente nuevas y será necesario que los trabajadores se adapten a los cambios e incorporen competencias que les permitan acceder a los empleos del futuro. En este contexto, la formación es clave para convertir estos desafíos en oportunidades. Banco Santander acompaña a miles de jóvenes en su proceso formativo a través de Santander Universidades, una apuesta pionera por la educación y el emprendimiento que nació hace más de 25 años. Los programas de becas y ayudas se traducen cada año en oportunidades para el desarrollo académico y profesional. El portal Becas Santander —www.becas-santander.com—, analiza las tres áreas donde se prevén más salidas profesionales:

Ciencias de la salud

Según el portal, el envejecimiento progresivo de la población requiere de profesionales capaces de mejorar la calidad de vida de las personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el año 2035 habrá una escasez de casi 13 millones de profesionales sanitarios en todo el mundo, mientras que la Oficina de Trabajo y Estadísticas de Estados Unidos destaca que los empleos de terapia ocupacional crecerán un 16% de aquí a 2029, frente al 4% de media de todas las ocupaciones. Se proyectan alrededor de 10.100 vacantes para terapeutas ocupacionales cada año, en promedio, durante la década.

Ciencias ambientales

Uno de los principales retos de la actualidad es la crisis climática, y todas las nuevas problemáticas que derivan de esta, que requieren de investigadores y profesionales capaces de proporcionar soluciones viables. Se prevé que las carreras con más salidas profesionales en este sector irán encaminadas a buscar alternativas al actual modelo de producción —como, por ejemplo, la descarbonización del modelo energético—, o a otros temas como la innovación en la producción alimentaria ante una población que va en aumento y recursos que son limitados. De acuerdo con Unity College, destacarán profesiones como especialistas en gestión de energías renovables, rehabilitación ambiental de ecosistemas dañados y coordinadores ambientales capaces de diseñar proyectos sostenibles para empresas privadas y públicas.

Tecnología y ciencias humanas combinadas

Varias organizaciones apuntan a la aparición de nuevas profesiones relacionadas con la tecnología en los próximos años. Algunos de los empleos que podrían copar las ofertas de empleo en la próxima década giran en torno a temas como el Big Data, Cloud Computing, comercio electrónico, Internet de las Cosas (IoT), Inteligencia Artificial, FinTech o desarrollo y gestión de robots y algoritmos. Según el informe Future of Jobs (El futuro de los empleos) del Foro Económico Mundial, algunas de las carreras con más salidas estarán ligadas a estas especialidades.

No obstante, los estudiantes y trabajadores que buscan hacer más competitivos sus perfiles no solo apuestan por potenciar las llamadas habilidades duras o hard skills —aquellas destrezas técnicas que les permiten desempeñar una labor determinada—, sino también las habilidades blandas o soft skills, una mezcla de competencias sociales y atributos personales. De hecho, entre las principales habilidades que diversos empleadores consideran fundamentales en sus equipos de cara a los próximos años se encuentran el pensamiento crítico y el análisis, así como la resolución de problemas y las capacidades de autogestión, como el aprendizaje activo, la resiliencia, la tolerancia al estrés y la flexibilidad.

En este sentido, Banco Santander apuesta por tres conceptos clave para impulsar la empleabilidad: el aprendizaje continuo, el reciclaje profesional y la capacitación adicional. Para aquellos interesados en prepararse desde ya de manera eficaz a un entorno laboral que no para de actualizarse, el portal de Becas Santander ofrece cientos de oportunidades de formación con instituciones de prestigio internacional para mejorar la empleabilidad o reorientar la carrera: tecnología, idiomas, investigación, sostenibilidad o liderazgo femenino.

Actualmente, está abierta la convocatoria de las Becas Santander Skills | Digital Business 2022, en colaboración con la Universidad de Chicago. Los negocios digitales están transformando los entornos profesionales, pero también, creando la mayoría de los puestos de trabajo y oportunidades. Este programa ofrece 1.000 becas y tres cursos a elegir: Marketing Digital; Fintech; y Creación y Gestión de Equipos Resilientes. El plazo finaliza el próximo 16 de enero. También esta en marcha Santander Scholarships Language | UK English Summer Experience 2023, con 100 becas para aprender inglés en una universidad británica este verano y conocer la cultura y costumbres del país, en clases adaptadas a distintos niveles y un ambiente internacional.

El portal Becas Santander también reúne diversos contenidos gratuitos para potenciar la formación de sus visitantes. Por ejemplo, el aula de formación Learning Room, que da acceso a cientos de eBooks, Cursos, Audiolibros y Vídeos; o Learning Pills, un proyecto global de formación continua y abierta basado en píldoras formativas gratuitas, donde los usuarios tienen a la mano las herramientas necesarias para reorientar su carrera profesional —upskillling— o contar con nuevas habilidades que le permitan reciclarse profesionalmente —reskilling—.