Cómo la sostenibilidad y la tecnología inspiran a los negocios del futuro

Bolsos fabricados con fibras vegetales y apliques de bambú, así es la colección totalmente sostenible que la joven diseñadora Estela Freisar ha creado. Abrió su firma hace unos meses y está muy ilusionada por presentarla en el área Sustainable Experience de la feria MOMAD de IFEMA MADRID, del 16 al 18 de septiembre. “Estar aquí es como el punto final a un año de mucho esfuerzo, sé que podré dar a conocer mi marca, mi colección, y que muchos minoristas podrán terminar haciendo encargos”, cuenta ilusionada Freisar.

Lo que vivirá esta diseñadora en IFEMA MADRID es lo que experimentan las miles de personas que acuden a alguno de los más de 300 eventos, congresos o ferias que se celebran aquí cada año. Quienes llegan hasta alguno de los recintos de la institución ferial, como Freisar, lo hace con un objetivo claro: “Quiero posicionar mi firma, establecer red de contactos y encontrar también la inspiración para que mi negocio crezca”. Solo en 2021, más de 1,5 millones de personas acudieron por algún motivo profesional o de ocio a IFEMA MADRID. En el primer semestre de 2022 se celebraron 145 ferias, congresos y eventos corporativos y de ocio.

Y es que IFEMA MADRID es uno de esos lugares donde las ideas surgen, se asientan y terminan desarrollándose. Pero además, empresas sostenibles como la de esta diseñadora encuentran aquí un lugar donde la huella de carbono se ha reducido un 80% en los últimos cuatros años. “Para mí es importante que los lugares donde se presente mi marca, así como mis colaboradores, tengan también una conciencia medioambiental; es una manera de cerrar el círculo verde”, remata Freisar.

“Levitar” o cómo alcanzar el éxito

Para que un negocio “levite”, es decir, crezca y termine teniendo éxito, es necesario que sepa encontrar un apoyo comercial y un lugar donde sus ideas se hagan realidad. IFEMA MADRID se ha convertido en un espacio generador de talento, donde son las personas y los emprendedores, los agentes más importantes sobre los que poner el foco y la energía. “En IFEMA MADRID queremos transmitir que las marcas crecen con las personas que forman parte de ellas y que estas componen a su vez una gran familia. De ello depende su éxito”, explica Javier Blanquer, Director de Marketing y Estrategia Digital de la institución.

En esta línea, este próximo otoño el calendario de IFEMA MADRID incorporará dos eventos dirigidos a los altos ejecutivos y al talento emprendedor que busca nuevos retos tecnológicos para seguir creciendo. Por un lado el HELIXA SUMMIT 2022, un evento inmersivo donde encontrar proveedores de soluciones tecnológicas basadas en Inteligencia Artificial, Machine Learning o Blockchain, entre otras; y GR-EX | Global Robot Expo, para la industria 4.0, la automatización y la robótica. Ambos se celebrarán del 30 de noviembre al 1 de diciembre y confirmarán, una vez más, que IFEMA MADRID es un lugar al que ir, donde estar y, después, regresar para hablar del éxito conseguido.

El lugar donde encontrar la inspiración

La inspiración y las grandes ideas a veces surgen donde menos te lo esperas. Inés Robledal acudió hace ya cinco años como público a la feria 1001 Bodas, justo antes de su enlace. Durante dos jornadas visitó no solo varias firmas de moda nupcial, también empresas de wedding planner, de regalos de ceremonia… “Pero quería llevar el día de mi boda un bouquet sostenible y me costó mucho encontrar un proveedor de adornos florales y ramos de novia de kilómetro cero”, asegura. Meses después, con Inés ya casada, emprendía su propio negocio de flores con cultivadores locales y envío personalizado a domicilio. “De la necesidad hice una virtud, y de aquella feria de IFEMA MADRID me saqué una idea que hoy es mi forma de vida y la de dos trabajadores más”, remata.

Porque los sueños se cumplen si hay talento y una buena idea detrás, y eso en IFEMA MADRID se plasma en cada evento que organiza. Los negocios “levitan”, se aúpan, y consiguen un buen armazón sobre el que sostenerse. Además, la proximidad del recinto ferial al centro de Madrid, facilita que la experiencia se complete y sea cómoda para todos.

También para pasarlo bien en familia

Precisamente, esa cercanía al centro de la capital, ha permitido en los últimos años que IFEMA MADRID sea una parada cultural más dentro de la agenda de ocio. “IFEMA MADRID es el nuevo Broadway”, comentó recientemente el director y compositor Nacho Cano. Y es que él ha elegido las instalaciones del recinto ferial para presentar Malinche The Musical, un espectáculo gigantesco e inmersivo con más de un centenar de músicos, bailarines, actores y cantantes sobre un escenario de casi 30 metros de largo y la última tecnología.

Pero no es el único creador que ha sabido ver las virtudes de uno de los recintos mejor preparados para acoger grandes espectáculos, también el famoso Mago Yunke, elegido por tercera vez Campeón del Mundo de Magia. El ilusionista presenta la tercera temporada de Hangar 52 Revolution, un show poderoso y mágico donde disfrutar toda la familia de sorprendentes trucos.

Para los que buscan otro tipo de oferta cultural, IFEMA MADRID también acogerá el concierto de Swedish House Mafia, el 10 de octubre. Porque asistir a sus directos, también puede resultar igualmente inspirador.