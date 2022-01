Todo lo que necesitas saber sobre Vigo para animarte a conocerla o a volver a lo grande

La primera vez que fui a Vigo, con mi familia, allá por 1987, tenía 10 años y no era precisamente una niña enclenque, pero recuerdo que recorrí la ciudad a caballito encima de mi padre porque a mí aquellas cuestas me parecían como una escalada al Everest.

Regresé en 2016 y, con mis ojos de adulta viajera, me cambió totalmente la perspectiva, porque me encontré con una urbe innovadora, llena de vida y de luz, eficiente y sostenible, que invitaba a quedarse con calma y descubrir su modernidad, los restaurantes y los bares del centro, su ambiente por las calles empedradas y, en definitiva, cómo ha encarado ese triple desafío ecológico, económico y social al que todas las localidades llevan mucho tiempo enfrentándose.

Y ahora —cuando nos reunimos todos los que nos dedicamos al sector turístico en la edición 2022 de Fitur— cualquier ciudadano de a pie que quiera pasarse por la feria tiene la oportunidad de conocer el proyecto Vigo Vertical, con el que el Ayuntamiento ha ido suturando las pendientes del municipio de esa orografía empinada, haciendo todo un despliegue de ingeniería impulsado con fondos europeos. Para que no más padres tengan que ir a cuestas con sus hijas.

Ahora, si vas a visitar Vigo, podrás pasear aprovechando rampas, ascensores, escaleras mecánicas, miradores y zonas verdes. Como un milagro del urbanismo que realmente sirve a su cometido de facilitar la vida a los habitantes y a los visitantes, han conseguido que la ciudad sea un espacio más amigable y un ejemplo para otras urbes que apuestan por la sostenibilidad.

Esta loable iniciativa que permite mejorar la movilidad en la ciudad para que nos resulte más fácil acceder a todos sus bellos rincones, aporta, además, otros beneficios fundamentales para las capitales del futuro, como minimizar el tráfico en las principales vías, disminuir la huella de carbono y, al mismo tiempo, crear nuevos atractivos turísticos. Por ejemplo, una de las piezas futuras de estos corredores mecánicos será el ascensor HALO, una obra arquitectónica del mayor nivel que ya ha sido galardonada recientemente en los LOOP Design Awards.

Lo que es más, aprovechando ese enclave privilegiado como el corazón más potente de las Rías Baixas, Vigo se suma a la revolución verde con un nuevo contrato con el que toda la administración local utilizará energía 100% renovable. Una ciudad amable y un puerto en la ría de Vigo, que es la de mayor calado de Galicia, innovadora, consciente hacia el medio ambiente y preparada para utilizar los recursos naturales para abastecerse de energía.

Islas Cíes, el emblema de Vigo

Y, por si fueran pocos los motivos para visitar Vigo, resulta que, aparte de visualizarlas desde los distintos miradores de la ciudad, de su puerto parten los ferries para el precioso archipiélago de las tres Islas Cíes, denominadas por los romanos como las Islas de Dioses, la joya de la corona que el Concello quiere hacer Patrimonio de la Humanidad.

Para llegar a las Islas Cíes, necesitas adquirir un billete de barco en las compañías de barcos o navieras, pero antes tienes que pedir una autorización de visita con antelación, indicando el día deseas visitar las islas. Solo tienes que rellenar un formulario indicando nombres y apellidos, junto con el DNI, y te darán un permiso en PDF con un código QR que deberás enseñar, al llegar a la isla, al personal de vigilancia.

El permiso es gratis, pero necesario para preservar el magnífico ecosistema de estas perlas del Atlántico, reconocidas como Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. También son parque natural desde 1980, zona de especial protección para aves (ZEPA) desde 1988 y zona de especial conservación (ZEC). No en vano, el periódico The Guardian calificó a la playa de Rodas como la mejor del mundo y The New York Times incluyó a las Cíes como uno de los mejores destinos medioambientales de 2022, motivos por los cuales estas preciosas islas son el emblema de Vigo, sobre todo en verano, cuando el clima templado de Galicia apetece más que nunca.

Vigo en Navidad, una belleza lumínica

Pero en invierno también hay razones para hacer una escapada a esta ciudad que, en los últimos años, ha conseguido convertirse en el destino ideal para celebrar la Navidad, porque su alumbrado público navideño es la inversión más rentable de la historia de ninguna ciudad española, hasta el punto de que su fama llena hoteles que, antes de este bum, estaban casi vacíos en noviembre y en los puentes invernales.

Pero es que, además, Vigo se erige como un gran parque de ocio con zonas recreativas distribuidas por varios barrios de la ciudad olívica y actividades como conciertos gratis, una noria gigante de unos 60 metros de altura repleta de luces led con unas vistas privilegiadas de la ciudad, un tradicional mercado navideño llamado Cíes Market, un tobogán de nieve artificial para lanzarse en trineo, un carrusel clásico veneciano, el tiovivo de toda la vida y otros espacios como una pista de patinaje.

Por todo esto y mucho más es por lo que Vigo ha logrado destacar como el destino de España más deseado para las vacaciones de invierno, más allá de que, según la OCU, es la ciudad de España con mejor calidad de vida.