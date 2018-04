Es el momento de visitar León, Capital Española de la Gastronomía 2018

La ciudad de León siempre se merece una visita, sea cuando sea, pero teniendo en cuenta que este año porta orgullosa el título de “Capital Española de la Gastronomía”... ¿Acaso hay mejor momento para convertir nuestra experiencia en un recuerdo lleno de sabores? Te proponemos una ruta por León en la que no faltará cultura, buena comida y vinos con denominación de origen. El plan perfecto para un fin de semana completo.

Los encantos de León

En León se come mucho y bien, pero entre vino y vino lo mejor es darse un paseo por sus atractivos turísticos para que no nos tachen de glotones y conocer sus valores culturales. Estos son sus imprescindibles.

La catedral

La catedral de León es la verdadera joya de la ciudad. Un templo cuya construcción se inició en el siglo XIII, de estilo gótico e influencia francesa, que puede presumir además de lucir uno de los mejores conjuntos de vidrieras medievales policromadas del mundo. Ahí es nada.

La Casa Botines es una de las tres obras que Gaudí hizo fuera de Cataluña / Foto: Xavi López

Casa Botines

Conocida por ser una de las tres únicas obras que Gaudí realizó fuera de Cataluña, la Casa Botines fue diseñada y construida en tiempo récord entre 1891 y 1892, tanto que los leoneses dudaban de la fiabilidad de este edificio modernista. Hoy en día la Casa Botines es un museo que bien merece la pena visitar.

Palacio de los Guzmanes

Este monumental edificio renacentista se encuentra prácticamente al lado de la Casa Botines y es el palacio más destacado de la ciudad. Perteneció a los Guzmanes, una poderosa e influyente familia leonesa, pero hoy en día el Palacio de los Guzmanes es sede de la Diputación Provincial de León y se puede visitar.

Basílica de San Isidoro de León

Siendo exactos se trata de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro de León, data de los siglos XI y XII y es uno de los mejores conjuntos románicos de toda la geografía española. Se puede visitar la basílica y el Museo de San Isidoro, donde encontrarás el panteón de los reyes de León y el claustro románico más antiguo conocido de España.

Antiguo Convento de San Marcos

Es una de las construcciones históricas más importantes de la ciudad. Su origen data del siglo XII, cuando se erigió como hospital de peregrinos del Camino de Santiago, pero a lo largo de los años ha sido un poco de todo: instituto, casa de misioneros, cuartel de caballería, convento y hasta prisión, por la que por cierto pasó Francisco de Quevedo. Hoy en día es el Parador Nacional de León.

La cecina es uno de los aperitivos más típicos de León / Foto: Boca Dorada

El MUSAC

Al Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, o MUSAC para los amigos, merece la pena acercarse aunque solo sea para ver su colorido edificio, inspirado en las vidrieras de la catedral de León. Cuenta en la actualidad con más de 1.650 obras de casi 400 artistas castellanoleoneses, nacionales e internacionales.

León: Capital de la Gastronomía 2018

Y como no todo va a ser cultura en esta vida, hablemos de sentarnos a la mesa. León se ha ganado en 2018 su reconocimiento gastronómico por méritos propios, su despensa está repleta de productos con personalidad y su vinoteca no se queda atrás. Desde que en 2012 se creara el título de Capital Española de la Gastronomía han sido Logroño, Burgos, Vitoria, Cáceres, Toledo y Huelva la ciudades encargadas de defenderlo año tras año. Ahora, bajo el lema “León Manjar de Reyes” la ciudad castellanoleonesa hace de su cocina un motivo de visita más, si es que no lo era ya.

Ser la referencia gastronómica de un país no se queda solo en una mención honorífica, sino que todo León se vuelca en 2018 para dar a conocer sus mejores platos con un completo programa repleto de eventos gastronómicos. El mes del chorizo, el del botillo, el del lechazo… siendo mayo el de la cecina, junio el de los dulces, julio el del queso, agosto el de la cerveza, septiembre el de la huerta, y así hasta completar el año en diciembre dándole protagonismo a sus legumbres sin olvidar en ningún momento sus mejores vinos. En definitiva, el paraíso de los amantes del buen yantar a los que no les puede faltar una buena guía gastronómica de León.

El botillo de El Bierzo es un plato contundente típico de la gastronomía leonesa / Foto: Tamorlan

Los manjares que no te puedes perder

Si hay en León una zona que se lleva la fama a la hora de comer ese es el Barrio Húmedo. Allí, en la parte antigua de la ciudad, bares y tabernas se concentran para ofrecer a sus comensales lo mejor de su gastronomía local. El arte de la tapa, los vinos y los “cortos” de cerveza se encargarán de que un fin de semana se te haga escaso para probar todo lo que deberías degustar. Así que, por si acaso, para que no te vayas sin catar lo esencial, toma buena nota de estas viandas típicas de tierras leonesas.

En la región existen vinos de dos denominaciones de origen, del Bierzo y de Tierra de León, y serán perfectos para acompañar todo lo demás. La cecina es un imprescindible, así como las morcillas, los pimientos asados y los quesos, especialmente el de Valdeón. Si eres de cuchara no te quedarás con hambre pues tanto el cocido montañés como el maragato son contundentes, de esos que piden siesta al terminar. Pero, eso sí, no habrás estado en León si no pruebas su botillo del Bierzo, un producto cárnico elaborado con diferentes piezas del cerdo, ahumado y semicurado, acompañado de unos buenos cachelos y unos grelos, ambos de directa influencia gallega. Entonces entenderás por qué León es la Capital Española de la Gastronomía 2018.