Es falso que en la Comunidad de Madrid haya "685 calderas de carbón" como ha dicho Ortega Smith

Javier Ortega Smith (Vox): "Tenemos que apostar en que las comunidades de propietarios, por ejemplo, que tienen las 685 calderas de carbón en Madrid que contaminan como miles de vehículos, puedan tener ayudas para que las puedan sustituir"

FALSO.

En toda la Comunidad de Madrid hay 260 calderas de carbón, según los últimos datos consolidados de la Dirección General de Industria, Energía y Minas a fecha de enero de 2019.

En comunicación con Maldita.es, el Área de Hidrocarburos e Instalaciones Térmicas de la D.G. de Industria, Energía y Minas indica que la cifra es incluso menor en la actualidad (202 calderas de carbón) aunque los datos no están consolidados: "La cifra que se recogía en esa nota ha disminuido en estos cuatro meses de acuerdo con la información que se ha podido extraer de las comunicaciones a la administración de la documentación de las reformas de instalaciones, de la tramitación de las ayudas del Plan Renove y de campañas de inspección realizadas desde la esta Dirección General que se encontraban entre las medidas previstas en la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid para el período 2013-2020, Plan Azul+".

El Ayuntamiento de Madrid, en cambio, nos ha comunicado que "no dispone de datos exactos sobre calderas de carbón dado que la competencia en el control e inspección de estas instalaciones corresponde a la Comunidad de Madrid".

La Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía (Agremia) ofrece el dato más alto en la Comunidad de Madrid con 350 calderas de carbón aunque aclara que es una estimación a fecha de enero de 2019. Aún así este número queda lejos de las 685 a las que se refiere Ortega Smith.

Por lo tanto, no es posible que haya 685 calderas de carbón en la ciudad de Madrid como indica Ortega Smith. Además, sí que existen ayudas para la sustitución de calderas de carbón. Desde 2008 en la Comunidad de Madrid existe un Plan Renove de Salas de Calderas para subvencionar la renovación de instalaciones térmicas que no utilicen gas natural como combustible. Durante este período se han realizado más de 1.800 actuaciones en este sentido, aunque no todas corresponderían a calderas de carbón.