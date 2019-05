Las mentiras de los candidatos a presidir el Ayuntamiento de Madrid en el debate de Telemadrid

Silvia Saavedra (a Manuela Carmena): "Usted, que sepamos, no ha hecho ningún parque por Madrid, no hay ninguna zona verde nueva de Carmena"

La número tres de la lista de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid ha dicho que Manuela Carmena "no ha hecho ningún parque por Madrid, no hay ninguna zona verde de Carmena".

FALSO.

En el Gobierno de Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid al menos se ha creado una nueva zona verde.

En abril de 2017 se inauguró una zona verde de 4.768 metros cuadrados en Carabanchel. Concretamente, entre las calles Blasa Pérez, Algorta y General Ricardos.

Además, el Ayuntamiento de Madrid aprobó en noviembre de 2018 el presupuesto de otra zona verde en Retiro, entre las calles del Alcalde Sainz de Baranda, Juan Esplandiú y Marqués de Lozoya, y que contará con una extensión de 6.327 metros cuadrados.

Por lo tanto, es falso que Manuela Carmena "no ha hecho ningún parque por Madrid" ni "ninguna zona verde nueva" como dice Silvia Saavedra.

José Luis Martínez-Almeida: "La señora Carmena en el año 2018 gasta 183 millones de euros en limpieza"

FALSO.

Según los datos de los Presupuestos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid, el gasto total en limpieza del año 2018 fue de 206.950.752 euros, 23 millones más de los que ha dicho el candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid.

Javier Ortega Smith: "[A Madrid Central] ya no llegan ni siquiera los proveedores a sus tiendas"

FALSO.

A Madrid Central sí pueden acceder los proveedores de los comercios que se ubiquen dentro de esta zona, al contrario de lo que afirma el candidato de Vox a la Alcaldía de Madrid.

El propio Ayuntamiento de Madrid ha elaborado una guía con los criterios de acceso y las autorizaciones correspondientes. En ella, el Ayuntamiento identifica el "colectivo cualificado de titulares de vehículos comerciales e industriales" y destaca que podrán acceder todos aquellos que dispongan de la autorización correspondiente del SER como colectivo cualificado de titulares de vehículos comerciales e industriales y durante el tiempo que ésta se encuentre en vigor.

Por ello, los que tengan el permiso sí podrán acceder a Madrid Central sin restricción horaria, en función de su masa máxima autorizada y su categoría de clasificación ambiental.

Además, las asociaciones representativas de comercios, restauración y hostelería cuyos establecimientos se encuentren dentro del perímetro de Madrid Central también podrán tramitar permisos individuales para un día a "aquellos vehículos cuyo acceso a Madrid Central resulte imprescindible para el adecuado desarrollo de la actividad".

Por lo tanto, es falso que a Madrid Central "ya no llegan ni siquiera los proveedores a sus tiendas" como dice Ortega Smith.

Silvia Saavedra: "Madrid Central representa el 1,4% del tráfico"

FALSO.

Madrid Central no supone el 1,4% del tráfico de la ciudad. Según los indicadores de tráfico publicados en el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, en abril (último dato disponible), Madrid Central supone el 5,61% de todo el tráfico de la ciudad.

Si consultamos todos los meses desde la creación de Madrid Central (en la estadística consultada, Madrid Central aparece como "interior primer cinturón"), en noviembre de 2018, la cifra no ha variado mucho porque siempre se mantiene en un rango desde el 5,2 al 5,72%.

Por lo tanto, es falso que "Madrid Central representa el 1,4% del tráfico" como dice Silvia Saavedra.

Javier Ortega Smith: La Rueca Asociación se lleva "un millón diario"

El candidato de Vox aseguró que el Ayuntamiento de Madrid da "un millón [de euros] diario" a la entidad sin ánimo de lucro La Rueca Asociación.

FALSO.

Según las cuentas de La Rueca Asociación, una entidad que trabaja "en distintos proyectos con el fin de aumentar la calidad de vida y el bienestar de las personas más desfavorecidas y vulnerables", en 2017 recibió 627.379 euros, en 2016 647.138,98 euros y en 2015 908.340,45 euros de subvenciones del Ayuntamiento de Madrid. En 2015, el año que La Rueca Asociación obtuvo más subvenciones municipales fueron menos de 2.500 euros al día. Ese año el Ayuntamiento de Madrid estuvo gobernado solo seis meses por Manuela Carmena. Las cuentas del año 2018 no están colgadas en la página web de La Rueca Asociación.

Las cuentas de La Rueca Asociación en 2015

Las cuentas de La Rueca Asociación en 2016

Las cuentas de La Rueca Asociación en 2017

Silvia Saavedra: "La señora Carmena no se va a poder comprar un coche eléctrico porque no hay cargadores en la ciudad de Madrid"

FALSO.



Según consta en el Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid, hay 34 puntos de recarga según los últimos datos actualizados de marzo de 2019.

Manuela Carmena: "Hemos conseguido algo muy importante que dicen dos encuestas. Una precisamente de la OCU que dice que hemos mejorado en siete puntos"

FALSO.

La candidata de Más Madrid a la Alcaldía de la ciudad –y actual alcaldesa–, Manuela Carmena, ha dicho que "hemos mejorado en siete puntos" en limpieza según una encuesta de la OCU. Sin embargo, el último estudio sobre limpieza urbana elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), publicado en abril de 2019, muestra que Madrid ha conseguido tres puntos en cuatro años y no "siete puntos" como dice Carmena.

De hecho, con una valoración de 39 puntos sobre un total de 100, Madrid es en la octava ciudad más sucia del país. Además, el propio informe de la OCU reconoce que "Madrid obtiene un suspenso" e incluye a la capital de España en la lista de las "Ciudades peor valoradas en limpieza".

Los criterios que han tenido en cuenta para la elaboración de la siguiente tabla, según señalan desde la organización, son excrementos caninos, pintadas, ausencia o no de contenedores y presencia de puntos negros (botellón, mercadilllos…).

La otra encuesta a la que se refiere Manuela Carmena, la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid, elaborada por el Ayuntamiento de Madrid, en la que se recoge que Madrid sí ha mejorado en 12 puntos la percepción directa por la ciudadanía (pág. 20) y en 6 puntos la indirecta (pág. 18).

Por lo tanto, es falso que "hemos mejorado en siete puntos" la limpieza, según una encuesta de la OCU, como dice Manuela Carmena.

Ciudades peor puntuadas en limpieza en 2019

Pepu Hernández: "¿Qué es mejor, tener una buena policía municipal o que nos la paguemos si podemos, cada uno de los madrileños, como proponía el PP?".

FALSO.

El Partido Popular no ha hecho ninguna propuesta sobre pagar "cada uno de los madrileños" a la policía municipal.

Maldita.es se ha puesto en contacto con el PSOE. El partido de Pepu Hernández afirma que el candidato se basaba en las declaraciones del entonces delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid en 2001, Francisco Javier Ansuátegui , que habló de la posibilidad de contratar seguridad privada extra para las urbanizaciones por unos sucesos que ocurrieron en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.

Sin embargo, aquellas palabras de Ansuátegui no se referían a la ciudad de Madrid, no trataban sobre la policía municipal de Madrid y no eran una propuesta del Partido Popular.