Arranca un proceso de participación colectiva para "repensar" Extremadura

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha un "proyecto de inteligencia colectiva" basado en la colaboración y en el conocimiento para "repensar" el futuro de la región en un mundo en constante cambio, global y en el que las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental.



Además de la Administración regional, el Consejo Asesor de la idea está formado por la Universidad de Extremadura (UEx), Telefónica, Google y el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE).



Tras reunirse este viernes con los miembros de este consejo, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha presentado el proyecto, que ya cuenta con un portal operativo, "www.repensar.es", para recoger ideas.



Fernández Vara ha recalcado que no es un "proyecto tangible" que se pueda mostrar, sino una "actitud" para que Extremadura tome la iniciativa en las búsqueda de oportunidades y nadie defina su futuro por ella.



Ha advertido de que "no se vive de lamentos" y de que la visión "a corto plazo puede alimentar el cuerpo pero no el futuro".



La web explica que el proyecto pretende identificar nuevos modelos de desarrollo con la implicación de más actores de los habituales, en un proceso amplio en el que todos sean lo "suficientemente inteligentes para dudar, reflexionar y rectificar tantas veces como sea necesario".



"Dudar es lo que nos ha permitido y permitirá generar conocimiento y progreso", advierte.



El proyecto, que no es de nadie, según Fernández Vara, se basa en redes de conocimiento que estarán en un proceso permanente de reflexión, comunicación y retroalimentación, en las que se sienta representada la sociedad extremeña y con el aval científico de la comunidad universitaria.

Red inteligente de investigación

Contará con una Red de Investigación Inteligente, que aglutinará a personas y organizaciones; y otra de Participación Inteligente, formada por expertos.



De momento figuran en ella el consultor social Javier Moreno, el abogado Francisco Soler, la economista Charo Gómez, la consultora de política urbana europea Valle Casado, el decano de la Facultad de Formación del Profesorado, David González, el matemático Eloy Vicente y la economista M.Isabel Sánchez.



Además de la posibilidad de hacer aportaciones, presentará una selección de experiencias innovadoras a nivel nacional, europeo y mundial, que ayudarán a contrastar y marcar el camino.



Segundo Píriz (UEx), Jerónimo Vilches (Telefónica), Federico Gutiérrez (CISE) y Francisco Cruz (Google) han insistido en la importancia de la "actitud" para afrontar este reto.



El rector ha insistido en adaptarse a los cambios para no quedarse "en fuera de juego" y ha puesto como ejemplo lo que ha ocurrido en Logroño, donde una universidad online ha conseguido ya más de 45.000 alumnos, mientras la pública cuenta con unos 7.000.



Ahora debe haber "más preguntas que respuestas", ha planteado el representante de Telefónica, y el fin del proyecto debe ser conseguirlas.



Gutiérrez, del CISE, ha considerado que una sociedad debe ser constantemente emprendedora y que el trabajo del proyecto debe basarse en atraer el conocimiento, la materia prima más importante, allá donde se encuentre, y en la formación permanente de las personas.



La actitud, como decían los antiguos filósofos griegos, debe ser "conócete a ti mismo", ha dicho el representante de Google, para saber tus capacidades, tener el control de tu futuro y saber hasta dónde se puede llegar.