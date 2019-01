Un diputado nacional del PP al presentar a la candidata de Mérida: “Unos vamos a los bares, y ella atendía a sus hijos, que es lo correcto”

El ex alcalde de Mérida y actual diputado por el PP en el Congreso, Pedro Acedo, ha intentado aplacar algunas reticencias habidas por la designación de la nueva candidata a la alcaldía, Pilar Nogales, que no es emeritense pero lleva 17 años viviendo en la ciudad, diciendo que a lo mejor no se la veía mucho por las calles porque “mientras otros vamos los bares, bebemos vino”, ella “tenía que atender a sus hijos, como es lo lógico, lo correcto y lo que hay que hacer”.

Pilar Nogales Partido Popular Extremadura

Ha sido este jueves en la presentación de la candidata en una plaza ante el templo romano de Diana, y con la presencia del presidente regional del PP, candidato a la presidencia de la Junta y ex presidente de la misma, José Antonio Monago.

Días atrás un concejal del PP en la ciudad, Daniel Serrano, presentó la dimisión, aunque retiene el acta, alegando falta de democracia en la designación y apuntando el hecho de que Nogales, de 47 años y exsubdelegada del Gobierno en Extremadura, no sea de Mérida.

En el acto de presentación de este jueves Pedro Acedo ha quitado importancia al hecho afirmando que la candidata lleva 17 años viviendo en la ciudad, lo que ocurre es que “a lo mejor algunos del centro no lo han visto, porque no es como otros que andamos en los bares, bebemos vino, y ella tenía que atender a sus hijos, claro, ella tenía que atender a sus hijos, como es lo lógico, lo correcto y lo que hay que hacer”.