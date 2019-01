Concejal del PP en Mérida se va del partido por la falta de democracia, pero retiene el escaño

El concejal del PP de Mérida Daniel Serrano ha anunciado que abandona el partido en desacuerdo con el proceso para la designación de Pilar Nogales como candidata a la alcaldía, ya que es "una falta de respeto y un ninguneo gravísimo" que Badajoz tenga "que poner a dedo" al candidato.



Según ha explicado en declaraciones a los medios, la decisión se produce por "la falta de democracia" por parte de su secretario regional Fernando Manzano, quien, a su juicio, "ha cambiado todo de chaqueta" en la formación popular extremeña, cuando “la democracia es lo primero que hay que defender”.



Según el exedil, la decisión tomada por el partido sobre la candidatura de Nogales –ex subdelegada del Gobierno en Badajoz- se ha trasladado al PP local, a cuyos militantes ha cogido de sorpresa, y ha añadido que él además ha sufrido "una persecución desde dentro del PP".



Daniel Serrano seguirá formando parte de la corporación municipal como concejal independiente y ha indicado que se ha enterado por la prensa de que "la mejor candidata para Mérida es alguien que no es de Mérida, aunque con todos mis respetos será una persona excepcional".



"Me parece que hay unos estatutos del partido, donde existe un reglamento interno, y no se puede ningunear a los más de mil afiliados de Mérida", ha criticado.