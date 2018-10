Podemos reclama a la Junta un plan de empleo con 170 millones para aprobar los presupuestos 2019

Podemos de Extremadura ha exigido al Gobierno regional, para aprobar los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019, la inclusión en ellos de un Proyecto Integral de Empleo que esté dotado con 170 millones de euros y cuyo fin es paliar las altas tasas de paro y de pobreza.



Así lo ha señalado la diputada regional Jara Romero, que dio a conocer la propuesta que la formación morada ha trasladado esta semana pasada al Ejecutivo extremeño, que preside Guillermo Fernández Vara, para avanzar en las negociaciones de las cuentas para el próximo año.



Según Romero, es preciso que el Gobierno extremeño se comprometa en "una apuesta firme y responsable" para acometer problemas graves como el hecho de que, según los últimos informes, unos 470.000 extremeños estén en riesgo de pobreza, el 67 por ciento de los hogares cuenten con menos de 1.000 euros de ingresos al mes y 88.000 estén en situación de pobreza severa.



El pasado día 16 se supo que el 44,3 por ciento de los extremeños se encontraba en 2017 en riesgo de pobreza o exclusión social -8,5 puntos más que en 2016-, lo que sitúa a Extremadura a la cabeza del país en este indicador, que en el conjunto nacional se cifra en el 26,6 por ciento.



Así lo reflejaba el estudio "El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2017" que, presentado en el Senado, hace una radiografía sobre la situación en España con datos oficiales del impacto de la pobreza con el indicador Arope, que es el índice de referencia en la UE.



Por todo esto, Jara Romero ha explicado que Podemos ha remitido al Ejecutivo regional el Proyecto Integral de Empleo para Extremadura, que, a su juicio, debería ser incluido en los Presupuestos para 2019.

Condición para el sí

Ha subrayado que si el Gobierno extremeño no es capaz de asumir esta demanda en favor de la población más vulnerable Podemos no aprobaría las cuentas regionales.



Según Romero, "no se pueden permitir medidas parche" y la formación morada, aunque tiene la voluntad de negociar ya que aún se está "en los primeros pasos" del proceso, rechaza "la política ficción" y "la política de las fotos".



En concreto, ha reclamado que a ese Proyecto Integral de Empleo se destinen 170 millones de euros, una cantidad asumible a su juicio ya que el volumen global de las cuentas son unos 5.500 millones, para crear o consolidar unos 15.000 puestos de trabajo, acabar con la precariedad laboral y mejorar la prestación de los servicios públicos.



El Proyecto tiene cinco puntos, el primero el relativo a la sanidad, con un incremento de la inversión de 65 millones de euros; el segundo la atención a la dependencia, con una subida de 20 millones; y el tercero el empleo "rural, verde y sostenible", con 50 millones de euros.



El cuarto es "apoyo y consolidación empresarial", con cinco millones de euros, y el quinto el relativo a la educación, para lo que se reclaman 30 millones de euros