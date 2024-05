La segunda colección de radios más importante del país está en Toledo y puedes verla

El Archivo Histórico Provincial de Toledo acoge hasta el próximo 6 de junio la muestra ‘Toca la Radio’. Es la segunda colección de radios más importante del país.

La exposición reúne cincuenta radios antiguas, con sus sonidos y deja entrever la importancia de la radio y la cercanía y utilidad de este medio de comunicación para toda la ciudadanía y, muy especialmente, para las personas ciegas o con cualquier discapacidad.

‘Toca la radio’ es un recorrido por las ondas del siglo XX y reúne aparatos de galena, radios de válvulas, las clásicas ‘radios de capilla’ (con su peculiar forma) o ejemplares históricos como las radios nazis y una radio de Mickey Mouse, fabricada y distribuida en los años 30 bajo licencia de la ‘Walt Disney Company’.

La muestra, que permite tocar a las personas ciegas algunos modelos, pertenece a la colección particular de Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE. Es su homenaje particular a la radio que, según relata, “le salvó la vida” durante su estancia de 13 meses en un hospital cuando apenas tenía 15 años.

Se compone de ocho espacios que recorren la historia de este medio e incorporan sonidos alusivos: la radio de los años 50 y 60; la radio y los niños; la radio y la propaganda nazi; radio ficción y ‘La Guerra de los Mundos’; los programas de autor, con homenaje a Jesús Quintero, el ‘Loco de la Colina’; la radio contemporánea de las grandes noticias; o la radio que mezcla publicidad y humor, con un recuerdo especial a Pepe Domingo Castaño y a uno de los primeros monologuistas de las ondas, Miguel Gila.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes Amador Pastor ha agradecido la cesión temporal de estas piezas al archivo toledano para celebrar la exposición, al tiempo que ha resaltado la labor de la radio, a lo largo de los años, como difusora de las “ideas, los principios y los valores que asientan la democracia española y como facilitadora de la información a tantas personas ciegas”.

“La radio ha tenido un papel fundamental en nuestra historia como democracia liberal moderna”, ha subrayado Amador Pastor. “Pero, también, como acercadora de la información a todo el público que, por diversas razones físicas, tenían en este medio como él único para consumir información”.