Sanidad investiga cuatro sospechas de coronavirus tras haber descartado otras diez

El Servicio Extremeño de Salud (SES) está pendiente de los resultados que den las muestras tomadas a cuatro persona, para ver si han sido infectadas con el coronavirus, después de haber descartado otras diez de otros pacientes que al final dieron negativo, ha anunciado el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José Vergeles.

Los resultados de esas cuatro muestras se conocerán “a lo largo de estas horas”.

Vergeles ha desmentido dos bulos surgidos en las últimas 24 horas, que hablaban de casos confirmados en Cáceres y Plasencia.

El consejero estuvo ayer en la reunión del Ministerio con representantes sanitarios de las comunidades –consejo interterritorial de Salud- y entre todos se ha elaborado un plan de contingencia contra el virus que entre otras cosas supone la compra conjunta de cuatro millones de mascarillas normales quirúrgicas, y 75.000 especiales con filtro para los profesionales del sistema de salud.

Vergeles afirma de antemano que los extremeños “pueden tener plena confianza en el Servicio Extremeño de Salud para tratar desde la Administración cualquier situación que se pueda producir”. El coronavirus o covid19 es un virus del mismo origen asiático y relacionado con el SARS o el MERS, que está mereciendo “especial respeto” por eso “no porque sea más letal, ni más contagioso”.

Es por “el desconocimiento científico que tenemos de ellos, por si va a mutar o no, y porque no sabíamos cómo se iba a comportar tras los primeros casos graves”.

Sin embargo se contagia incluso menos que la gripe común.

La recomendación a la población en general es que si se tiene tos, fiebre, catarro de vías altas, dificultades respiratorias, y en los 14 días anteriores se ha estado en zonas de riesgo (China, norte de Italia, Corea del Sur, Japón…) o en contacto con personas que puede contagiarlo, se llame al 112. Quienes han regresado de zonas de riesgo “que hagan vida normal pero se vigilen”.

También serán considerados casos sospechosos los de personas que estando ingresadas en un hospital padezcan infección grave de vías respiratorias bajas, que no lo justifique otro germen.

“De todas maneras nos van a dar negativo la mayoría de pacientes”.

Mascarillas y viajes

Las mascarillas normales, quirúrgicas, que no tienen filtro, solo valen para no contagiar a otras personas si se está previamente infectado, pero no para prevenir el contagio, aclara Vergeles. Se puede viajar, añade, pero por sentido común y si no es absolutamente necesario evitar las zonas de riesgo: China, Corea del Sur, norte de Italia, Japón, Singapur e Irán.

Los que están en esas zonas, como por ejemplo los estudiantes Erasmus de Italia, “no hay indicación para que vuelvan, solo que sigan la recomendación de las autoridades de allí, y si han vuelto ya, que se vigilen”.

La evolución en China, que es el ejemplo con más tiempo de trayectoria, está siendo positiva según Vergeles.

La Junta de Extremadura, que va a informar a las fuerzas políticas de la situación y medidas, irá dando cuenta de la situación y solo de los casos confirmados, pero no revelará la identidad ni localización para evitar “señalar a una persona ni crear estigma social a nadie”, por lo que “allá cada cual si se hace un selfie en un hospital”.

¿Habrá casos en Extremadura de coronavirus? “Están saliendo en otras comunidades, reflexiona Vergeles, “y tenemos mucho contacto con Italia”. La clave, afirma, es aislar los casos y evitar contagio interno, algo que hasta ahora en España no se ha producido pero sí en Italia.