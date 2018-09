Vara: Monago lleva mes y medio “rematado” porque no sabe si será el candidato

El secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha declarado que el presidente del PP, José Antonio Monago, lleva un mes y medio "rematado", entre otras cosas, porque aún no sabe si será el candidato de su partido a la presidencia de la Junta en los comicios de 2019.



Ha sido en el acto inaugural este sábado del "Foro PSOE & Organización. Una campaña exitosa", que hasta mañana se celebra en Mérida con el objetivo de preparar la estrategia para afrontar la próxima cita en las urnas y al que también asiste el secretario ejecutivo de Acción Sindical de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Francisco Salazar.



"Monago lleva un mes y medio rematado, todavía más rematado porque yo no le contesto y, entre otras cosas, porque no sabe si será el candidato en las próximas elecciones", ha dicho Vara, que además ha señalado que la actitud de Monago de salir todos los días "a poner a parir al que gobierna" es "más antiguo que el hilo negro".



A su juicio, a la política hace falta traer dosis de humanidad "porque solo así haremos que la gente note alguna diferencia" y "a la gente que un señor salga todos los días dando una rueda de prensa poniendo a parir al que gobierna ya no le aporta nada y si yo saliera por la tarde contestándole sería también convertirme en hilo negro, es decir antiguo".



Para el también presidente de la Junta, "cuando las cosas van a una velocidad de crucero, la política se tiene que hacer de una manera absolutamente diferente" y aunque los datos y las encuestas son importantes, "lo más bonito del mundo es cambiarlas".

Fidelidad y coherencia

En 2015 "cuando nos salían tan malas (las encuestas) y peor eran, a mi me daban más ganas de trabajar", las cosas se cambian "con esfuerzo y trabajo y siendo fiel a los valores y principios, oliendo y sonando a verdad".

Para Fernández Vara la autenticidad es el mayor valor y no se puede fingir "porque si no eres de verdad, al final, eso se descubre", y ha calificado de "proceso de enamoramiento" y de "trabar afectos" con la gente y sus problemas el tiempo que resta hasta la cita del 26 de mayo de 2019.

El dirigente socialista ha incidido en la importancia de saber hacer la diagnosis de lo que preocupa a las personas y que estas sepan "que se les está escuchando y que son importantes para nosotros".

Por su parte Francisco Salazar, de la ejecutiva federal, afirma que el PSOE siempre sabe "cuando es el tiempo para cada cosa" y a ocho meses de las elecciones, toca el tiempo de la unidad en torno a proyectos y Gobierno y ha recordado los grandes cambios de la sociedad moderna protagonizados por los socialistas.

"Si no se gobierna no se pueden hacer las transformaciones que necesita la sociedad, ni luchar contra las desigualdades, y desde el Gobierno se pueden demostrar las cosas que se dicen desde la oposición".

Si otros "están embarrando en campo de juego" es porque el Gobierno lo está haciendo bien y generando ilusión.