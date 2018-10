Demandan mejoras en el servicio municipal de ayuda a domicilio de Badajoz

CCOO exige al Ayuntamiento de Badajoz que mejore la calidad del servicio que prestan los auxiliares de ayuda a domicilio y que garantice unas condiciones laborales "dignas y estables" a estos profesionales.

En una nota, el sindicato ha manifestado que el Consistorio debe prestar un servicio "de calidad" a los usuarios y los familiares a los atiende, todo con la garantía de un sistema que promueva la autonomía personal, la prevención y el apoyo suficiente ante las limitaciones y necesidades que presentan los beneficiarios.



También se ha pedido al Ayuntamiento que cambie el actual modelo de atención, basado en gran medida en tareas domésticas y definido como un servicio de "limpieza", por una metodología centrada en la atención integral a las personas.

150 profesionales en precariedad

El sindicato ha afirmado que el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) "podría estar impidiendo" que los usuarios y sus familias no sean conscientes del carácter integral del servicio y no valoren sus funciones y sus tareas.



Además, CCOO ha dicho que los 150 profesionales están sometidos a unas condiciones laborales "precarias", con contrataciones a jornada parcial, salarios que no les permite llevar una vida digna, sin reconocimiento de la antigüedad, no formar parte real del equipo de trabajo, con labores en domicilios en ocasiones con graves carencias y barreras arquitectónicas, y con riesgo para su salud.



Para el sindicato, las condiciones del colectivo laboral desde hace 20 años responden, en gran medida, a la "falta de preocupación real e inversión" del Ayuntamiento en este servicio.

Apoyo de PSOE y Podemos

Según CCOO, desde hace dos décadas este área se cubre a coste "prácticamente cero" ya que es financiado con una subvención de la Junta de Extremadura dentro del Programa de Experiencia y sin cofinanciación municipal.



El colectivo ha presentado al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), al IMSS y a los grupos municipales de la oposición un documento con propuestas de mejora, y que "tanto el grupo Recuperar Badajoz como el PSOE ya han mostrado su apoyo", especifica el sindicato, según recoge Efe.