12.000 autónomos extremeños sobreviven con 600 euros al mes

Ser trabajador y pobre son elementos compatibles. Dentro de este perfil cada vez más extendido también hay autónomos con rentas inferiores a los 932 euros, la base mínima de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). A estos ingresos hay que restarle los gatos de las cuotas laborales (278 euros).

Esta es la realidad del 15 por ciento de los empleados por cuenta propia de la región, según las estimaciones de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). El perfil de autónomo más extendido en la Comunidad trabaja en el sector servicios, de la mano del comercio, seguido de la agricultura. Entre ellos hay al menos 12.000 personas que sobreviven con 600 euros mensuales (en Extremadura hay unos 80.000 autónomos).

Reducir costes de cotización

Para estos trabajadores resulta prioritario reducir los gatos de cotización. ATA Extremadura se pregunta cómo van a hacer frente a los costes de la Seguridad Social cuando no tienen ingresos ni para mantenerse. Recaman al Gobierno central soluciones cuanto antes. Se trata de una situación que afecta de manera similar al conjunto del país en cuanto a porcentajes.

Raquel de Prado, de ATA Extremadura, advierte que se está invitando a estas personas a que desarrollen su labor bajo la economía sumergida, en negro. Son trabajadores y trabajadoras que están ‘sobrecotizando’.

Modulaciones según los ingresos

El nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado su voluntad de que las cotizaciones se modulen en función de los ingresos. Sobre esta cuestión ATA defiende que exista una voluntariedad. En el sentido de que puedan seguir eligiendo su base de cotización, como lo han hecho hasta el momento.

Resulta una cuestión compleja. Son personas que no tienen unos ingresos estables, de modo que no saben cuánto van a recibir por el desempeño de su actividad. Puede haber años muy buenos, por ejemplo en el caso de un arquitecto con varias obras e ingresos importantes. Mientras que un semestre después pueden no tener nada.

El 85% paga la cotización mínima

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, destacó días atrás que los tramos por ingresos resulta una medida que afectará al tejido empresarial extremeño "muy positivamente". Valora que el Gobierno central tenga este tipo de 'guiños y 'acciones'. A su juicio las intenciones están claras "con el simple gesto de poner esta sugerencia encima de la mesa, estableciendo un mecanismo en el que se pague por lo que se gana".

En torno a este asunto la Asociación de Trabajadores Autónomos se decanta por buscar la mejor fórmula. Que no sea un perjuicio muy gravoso para el conjunto de personas a fectadas. "Habrá que ver cómo se articula esto".

Advierten de un nuevo fenómeno: la subida de los costes laborales de muchas personas. El motivo es que hasta el 85 por ciento de ellos está pagando la base mínima de cotización.

Esto ocurre porque no perciben la Seguridad Social igual que los trabajadores por cuenta ajena. "Es frecuente que haya autónomos con trabajadores a su cargo por los que pagan más que por ellos mismos". El motivo --según ATA-- que la Seguridad Social de sus empleados está establecida, pero los trabajadores por cuenta propia la pueden elegir.

La Seguridad Social es un coste, pero está aparejada a las prestaciones que se van a recibir en el futuro. No se paran a pensar en su base de cotización. "Al final hay casos en que el trabajador tiene mejores pensiones que el propio dueño del negocio".

¿Se está recuperando la economía?

El empleo autónomo aumentó en el primer semestre del año en Extremadura un 1,8 por ciento, al pasar de 79.549 trabajadores por cuenta propia en diciembre de 2017 a 80.977 el pasado mes de junio.

La delegación regional de ATA destaca que la economía se está moviendo. Apunta que solo hay que ver el movimiento que se ha comenzado a generar el sector de la construcción. Se trata de una tendencia general en el conjunto del país. Muy positiva a su juicio.

Ha sido un semestre en el que se ha registrado la mejor serie histórica, en cuanto al incremento de trabajadores por cuenta propia. "Lo que hace falta es que se siga incentivando, que se siga facilitando tanto la creación como luego el mantenimiento de las empresas".