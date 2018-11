El extremeño de a pie clama que "está harto" de la situación del tren

Miles de extremeños han respondido en Cáceres a la convocatoria del Pacto Político y Social por el Ferrocarril en defensa de un tren digno para poner de manifiesto que están "hartos" de los retrasos e incidencias del tren que comunican la región con el resto del país.

En un ambiente festivo pese a la lluvia y llegados en autobús y automóviles desde diferentes puntos, han portado pancartas en las que podía leerse "Papa, ven en tren, pero que llegue, no como los extremeños", "No trenes viejos, no más basura, el tren nuevo ya y el AVE a Extremadura", que acompañaban con banderas extremeñas.

Algunos confesaban que ya estuvieron en Madrid el año pasado, como Miguel, de Majadas (Cáceres), otros, como Celestina, de 69 años, de Arroyomolinos de la Vera (Cáceres) pide el tren para que el día de mañana puedan sus nietos "ir y venir" a visitarla.

También otros más jóvenes han expresado su hartazgo con las incidencias, como Sara, de 21 años y de Valdetorres (Badajoz), que explica que esta es la primera vez que acude a una manifestación.

"Esto no puede seguir así, no podemos quedarnos tirados cada vez que cogemos un tren", comenta Sara.

Una periodista extremeña que trabaja en Andalucía, Cecilia Cano, ha colaborado en la protesta de Cáceres según explicaba en Twitter:

Manifestarse por un #TrenDigno para mi tierra, Extremadura, con lluvia 🌧 y sin paraguas debería puntuar doble. Menos mal que hemos venido desde Sevilla y Granada en nuestros coches... como siempre. pic.twitter.com/R8ukmPP4kI — Cecilia Cano (@CeciliaMCano) 18 de noviembre de 2018





Canciones populares

En la manifestación y pese a la lluvia no han faltado las canciones populares, adaptadas a la reivindicación, como la "Moralita", adaptada por Angelines, de Navalmoral y que la cantaba, acompañada de una armónica y un cencerro, "Extremadura señores, se vive con ilusión esperando trenes nuevos que pasen por la estación".

"Somos la región más atrasada en todo, necesitamos buenas infraestructuras, yo estaba estudiando en Sevilla y tardaba menos en autobús que en tren, porque el tren tardaba cuatro horas", contaba María Isabel, de 24 años.

Había salido en autobús con sus cuatro amigas a las 9 de la mañana de Hornachos (Badajoz) y es la primera vez que se manifiesta pidiendo un tren "digno" para "estar al nivel del resto de los españoles y que puedan venir a visitarnos".

Para algunos el tren que recorre la región "no está preparado", como contaba Mariangeles, de 56 años, de Guareña (Badajoz), quien necesita el tren "porque me tengo que ir a pasar las navidades a Cataluña y necesito un tren en condiciones, no tercermundista".

A su juicio, estas condiciones vienen de atrás, puesto que ya con 4 años sufrió el descarrilamiento de un tren cuando viajaba.

Su paisana Reme también sufrió hace tres veranos el incendio de un tren, se tuvo que bajar y andar "un montón con las maletas y en el sitio donde estábamos no podían llegar las coches para recogernos".

Otros pedían mejores infraestructuras ferroviarias para sus hijos, como Eloy y Soledad, de Higuera de la Serena (Badajoz), que repetían del año pasado en Madrid, y cuyos chicos quieren ir a estudiar fuera de la región y un tren digno les "facilitaría" poder hacerlo.