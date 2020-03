El banco de sangre hace un llamamiento a las donaciones, que han bajado un 25%

Las donaciones de sangre han descendido entre un 25 y 30 por ciento en los últimos días en la región, lo que ha llevado este viernes al Banco de Sangre de Extremadura a hacer un llamamiento a la población porque las necesidades en los hospitales siguen existiendo.

Pese a que la actividad quirúrgica programada no urgente se reducirá, no ocurrirá así con cirugía inaplazable como la oncológica o los trasplantes de órganos, que van a seguir necesitando 30 o 40 bolsas, ha advertido este viernes el director del banco regional, José María Brull.

"Aunque la demanda de sangre algo va a disminuir, me temo que no será en la medida que van a disminuir las donaciones", ha lamentado Brull, que también ha reconocido que a día de hoy la situación es buena. "Hoy estamos bien, ¿cómo estaremos el lunes?, pues no lo sé", ha señalado en este sentido sin descartar la organización de colectas extraordinarias en caso de ser necesarias.

“Existen otros enfermos con patologías”

Traslada a los extremeños que una pandemia como la del coronavirus no debe hacer olvidar que los hospitales "siguen estando llenos" de pacientes con otras patologías que es muy posible que requieran aporte sanguíneo, "que necesiten plaquetas, hematíes, plasma y la única manera que tenemos de obtenerla es ésta".

Al descenso de las donaciones de los últimos días se suma que han tenido que cancelar las colectas previstas este mes en los campus universitarios -a los que se desplazan las unidades del banco los meses de marzo y noviembre-, con lo que solo por este motivo, y solo en la segunda quince del mes, se recolectarán 300 bolsas menos.

Respecto al resto de las colectas, ha señalado que se están poniendo todos los medios para que sean lo más seguras posible de modo que desde hoy, en las visitas que realicen a las localidades extremeñas, citarán a los donantes por tramos horarios para evitar aglomeraciones.

Medidas preventivas

A la entrada de las unidades se están ofreciendo la solución hidroalcohólica para proteger a los donantes y a los profesionales sanitarios.

Asimismo se están aplicando las medidas adoptadas por el Comité Científico para la Seguridad Transfusional, entre ellas excluir como donante, durante catorce días, a las personas que hayan tenido contacto con pacientes positivos por coronavirus.

También a aquellas que en los catorce días previos hayan tenido sintomatología compatible con la enfermedad, además a los procedentes de áreas de transmisión comunitaria.