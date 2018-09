Los 16.000 empleados del SES trabajarán 35 horas "presenciales" desde el 1 de octubre

Los aproximadamente 16.000 trabajadores del Servicio Extremeño de Salud (SES) realizarán, a partir del 1 de octubre, una jornada laboral de 35 horas presenciales y dedicarán otras 2,5 horas a actividades de formación o similares, "siempre de forma no presencial".

Así lo han confirmado a Efe fuentes de la Consejería de Sanidad después de que el sindicato CSIF haya amenazado con movilizaciones si no se aplican las 35 horas a partir de esa fecha y las organizaciones SATSE, SIMEX y SAE hayan acusado de "fraude" al SES porque considerar que no es posible recuperarlas.



Con la aplicación de esta propuesta, señala la Consejería, los empleados del SES volverán a tener una jornada de trabajo presencial de 35 horas semanales -1.519 horas en cómputo anual-, como ya tenían hasta 2012, cuando el anterior Gobierno central aumentó la jornada a 37,5 horas semanales -1.640 horas en cómputo anual-.



Explican que las dos horas y media restantes para completar la jornada de 37,5 horas semanales "establecida por un decreto de ámbito nacional, que obviamente la Junta de Extremadura no puede modificar", se dedicarán a actividades de formación o similares, "siempre de forma no presencial".

Acuerdo de la mesa

Ese nuevo horario, añade la Consejería, se implantará en aplicación de un acuerdo suscrito en la Mesa General de Negociación de la Administración Pública de Extremadura, que compromete a todos los trabajadores públicos, incluidos los del SES.



Resalta además que este acuerdo ya se ha debatido en dos reuniones de la Mesa Sectorial de Sanidad, que esta semana estudiará con las organizaciones sindicales la manera de implementar las 2,5 horas de trabajo no presencial.



Según los cálculos de la Consejería, el SES necesitará realizar unas cien contrataciones para cubrir las 2,5 horas semanales que dejarán de hacer estos profesionales de forma presencial.