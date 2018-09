Sindicatos denuncian "fraude" del SES hacia profesionales en jornada de 35 horas

Los sindicatos sanitarios SATSE, SIMEX y SAE han denunciado que los profesionales sanitarios sufrirán en octubre "un fraude" por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES) porque no es posible que se haga realidad el compromiso de recuperar la jornada laboral real de 35 horas semanales para los empleados públicos.



En una nota, los sindicatos señalan que en un informe publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se concluye que Extremadura no cumple las reglas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.



Por esto, agregan, el acuerdo firmado en la Comunidad Autónoma no puede hacer efectiva la jornada de 35 horas semanales reales.



"Nos tememos que a partir del 1 de octubre, los profesionales sanitarios van a seguir trabajando 37 horas y media semanales, y se mantendrán los recortes en derechos y retribuciones que se sufren o desde 2010", subrayan.



A juicio de las centrales sindicales,, Extremadura está "a la cola" a la hora dignificar el trabajo y los derechos de los profesionales, y "no podemos compararnos con los de otras autonomías, que ya han recuperado la jornada laboral, las plantillas y las retribuciones que se perdieron en estos años".



También aseveran que la Administración regional no ha informado ni negociado cual será el aumento de plantillas de profesionales de los centros sanitarios por el cambio de jornada laboral, a lo que agregan que los profesionales tendrán que soportar el aumento de las listas de espera, las campañas de vacunaciones y la falta de sanitarios en los centros.