El “tripartito” ha dejado sin toros a Cáceres, no deja de lamentar la alcaldesa Nevado

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha defendido que "los toros son cultura y merecen subvención municipal", al igual que el Festival Extremúsika tiene una importantísima aportación pública de la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento, ante el bloqueo que la oposición mantiene a las ayudas taurinas.

Preguntada por el hecho de que la fiesta de San Jorge no haya contado con festejos taurinos y que todavía no se haya anunciado nada de cara a la Feria de San Fernando, a finales de este mes, Nevado ha precisado que trabajan "de manera intensa" y que incluso ya tienen patrocinio para anunciar "al menos" una corrida en las ferias, "aunque es muy difícil dada la situación".

"No entendemos la postura de la oposición de dejar los toros en Cáceres, y exclusivamente en Cáceres, sin esa subvención, que hace prácticamente imposible que en esta ciudad haya festejos taurinos de altura", ha criticado la alcaldesa.

Los toros en Olivenza

Nevado ha criticado particularmente contra el PSOE que "sí garantiza los festejos taurinos, por ejemplo en Olivenza, mientras aquí se suma al tripartito antitaurino", en referencia a Ciudadanos (Cs) y el PSOE al votar a favor de una moción de CáceresTú-Podemos que "prohibió subvencionar este tipo de festejos, vía moción, y nos quitaron los toros en Cáceres".

"Yo estaría dispuesta a promover una modificación presupuestaria para incluir esa subvención a los toros pero el tripartito me lo tumbaría", ha argumentado la alcaldesa, que ha recordado que el Consistorio Municipal consignaba 40.000 euros para estos festejos, y que "no hay ni un solo municipio que no lo subvencione".

Ha subrayado que los toros generan riqueza en Extremadura y que no van a "escatimar" ningún esfuerzo para que, al menos, "tengamos un festejo en la Feria de San Fernando y los aficionados puedan disfrutar".