Método 'curly hair': cómo conseguir los rizos y ondas perfectos

El pelo rizado puede resultar rebelde, tosco, seco y difícil de tratar. Es verdad que muchas personas que tienen este tipo de cabello incluyen en sus rutinas de belleza un champú específico, una espuma para secar y poco más, y el rizo se mantiene. Pero las ondas pueden deshacerse por la humedad y las malas prácticas, y entonces aparece ese efecto frizz de cabello encrespado. Por ello nació el método curly hair, para dar vida al rizo.

Este tratamiento surge para el cuidado del cabello de las personas con pelo rizado, ondulado o texturizado. Y se popularizó a través de Lorraine Massey en su libro Curly Girl: The Handbook. Hasta el momento, y aunque su cuidado era importante en centros de belleza, realmente no se habían popularizado los métodos ni tratamientos específicos adaptados a ellos, más allá de productos puntuales y, en ocasiones, más agresib

Consigue rizos y ondas definidos

Lo que persigue es el mantenimiento de la hidratación sobre el pelo pero sin usar productos químicos que, a la larga, pueden dañar su estructura. Para ello debemos adoptar los siguientes métodos y prácticas.

Champús adaptados y sin sulfatos

Los champúes sin sulfatos existen ya para todo tipo de pelo. Pero para los rizados están totalmente desaconsejados porque se consideran demasiado agresivos y duros para tales tipos de cabello.

Los sulfatos suelen acabar con los aceites naturales que produce el pelo y, por tanto, lo acaban secando en gran medida. El resultado es un cabello reseco, dañado, sin estructura, apelmazado y estropeado. Su aspecto se ve entonces desaliñado, pero no porque no se cepille, sino porque la falta de hidratación rompe su vida.

Máxima hidratación

Una de las bases de este método es dotarlo de hidratación porque así se queda uniforme, se acondiciona y el rizo se ve perfecto. Se aconseja entonces usar acondicionadores hidratantes y dejar a un lado las herramientas de calor, como los secadores, tenacillas, planchas y otros que acaban estropeando el pelo. De hecho, el cabello rizado no necesita de tales herramientas porque ya es bello de por sí.

Técnicas que se usan

Para este método se suelen aplicar técnicas dirigidas al pelo rizado: secarlo al aire libre, mojarlo y lavarlo con champú específico para este tipo de cabello, aplicar serums o cremas naturales para que el rizo esté marcado, peinar con los dedos o bien con peines de dientes anchos.

Cómo adaptamos el método curly según el pelo

Siempre con ondas, este método puede adaptarse de forma bien fácil y sin complicaciones a cada tipo de pelo.

¿Qué tipo de rizo tenemos?

Hay que saber la estructura y tipo de rizos que tenemos, si más cerrado, más pequeño, ondas grandes, más o menos frizz (encrespamiento), más largo o corto. Y en función de ello, habrá productos adecuados a cada uno. Si no lo tienes claro, hace tiempo que este método ha entrado en los centros de belleza y peluquerías, y allí te aconsejarán sobre qué productos debes usar.

Productos para dar humedad y nutrición al cabello

No se trata de aplicar cantidad de productos, si no seguirá apelmazado y el rizo no tendrá la vida que queremos. El objetivo es que el rizo aparezca marcado y se pueda mover de forma natural. Para esto hay productos que lo nutren, aportan vitaminas y minerales y, de paso, le dan esa hidratación que muchas veces falta en estos cabellos que tienden a ser más secos.

Champú y acondicionador

Se usa el champú sin sulfatos y también el acondicionador, indispensable en el pelo más seco porque lo intenta domar.

El acondicionador para cabello rizado permite desenredarlo antes y de forma más fácil, y no se romperá como de costumbre.

Aplicar mascarilla

Aunque no hace falta cada vez que uno se lava el pelo, sí debe aplicarse la mascarilla una vez por semana o cada dos. La mascarilla debe dejarse en el pelo unos 15 minutos más o menos y luego hay que pasarle agua para quitarla. Este producto puede aplicarse antes o después de lavarnos el pelo.

Definidor de rizos

Para finalizar, hay que definir estos rizos naturales que a veces se deshacen porque el pelo está más quebradizo. Hay muchos productos para ello como los geles, las cremas, los serums,… pero lo mejor es que uno pueda ir probando según cada tipo de cabello y quedarse con el que le vaya mejor.

Qué beneficios ofrece este tratamiento

Rizos más marcados y definidos

Con el método curly hair obtenemos unos rizos siempre marcados, con volumen y bien definidos. Se embellece más la cabellera y aportará naturalidad.

Menos efecto frizz

El pelo encrespado desaparecerá porque se habrán dejado de empleae productos agresivos para el pelo y se evitarán las herramientas de calor. Sin el frizz, veremos como el cabello tendrá una apariencia mucho más suave.

Menos rotura

Con ello el pelo tiende a romperse menos y por esto estará más saludable y conservará su longitud durante tiempo.

Mejor control

Una de las características del pelo más rizado es que suele ser rebelde. A veces es difícil manejarlo, peinarlo y controlarlo. Con el método curly es más fácil saber de qué forma domarlo y estilizar así los rizos.

Más saludable

Se romperá menos, estará menos dañado y usaremos siempre productos que son naturales. Como consecuencia de ello, el cabello estará mucho más sano.

Consejos

Adopta este método si ves que el rizo está poco marcado y es complicado de dominar.

Sigue bien sus pasos y consejos y si no, pide recomendación a los profesionales de la peluquería.

El resultado del método varía porque depende del pelo de cada persona, además de los productos que se usen, la técnica de aplicación, el mantenimiento y cuidado del cabello, y también de las diversas fases vitales que tiene cada persona durante toda su vida. Debemos recordar que hay algunos efectos, especialmente hormonales y que suelen afectar a la mujer en gran medida, que pueden hacer variar la estructura general del cabello.